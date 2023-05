Quali sono i manga più discussi dal pubblico? O meglio, quali capitoli riescono a creare una discussione accesa tra gli appassionati?

Recentemente è stato postato su Reddit una foto tratta da una top 10 di MyAnimeList, dove all’interno leggiamo proprio i titoli delle storie più coinvolgenti per i lettori di tutto il mondo: ovviamente alcuni non sono una sorpresa.

Come ben sapete il sito citato è uno dei più grandi di sempre per quanto riguarda questo genere di classifiche, esplicata per bene in calce a queste righe:

L’Attacco dei Giganti capitolo 139 con 1867 commenti;

L’Attacco dei Giganti capitolo 138 con 1149 commenti;

A Town Where You Live capitolo 259 con 1088 commenti;

Naruto capitolo 700 con 910 commenti;

L’Attacco dei Giganti capitolo 137 con 871 commenti;

Akame ga Kill! capitolo 53 con 830 commenti;

Akame ga Kill! capitolo 54 con 754 commenti;

Bleach capitolo 686 con 664 commenti;

L’Attacco dei Giganti capitolo 50 con 652 commenti;

A Town Where You Live capitolo 258 con 649 commenti.

Quali sono i capitoli dei manga più discussi dal pubblico?

Su 10 titoli 4 capitoli sono dell’Attacco dei Giganti, dimostrando ancora una volta di come l’opera d’Isayama sia una delle più amate di sempre dal pubblico, capace di attirare sempre nuovi lettori visto queste genere di discussioni.

Queste ultime contano al momento migliaia e migliaia di commenti al fronte di quelli non presenti sul sito in questione. Ovviamente la lista per quanto grande è solo un’infarinatura del tutto, anche se alla fine possiamo capire in linea generale quali sono le storie più travolgenti degli ultimi anni.

Presenziano nella lista anche Naruto e Akame ga Kill! Dove quest’ultima predomina con due capitoli nelle stessa lista. Anche qui parliamo di circa 800 commenti totali, innalzando tale opera a una delle più chiacchierate degli ultimi anni. All’interno della classifica non vediamo One Piece, nonostante tutte le congetture e le teorie intorno a esso.

Cosa ne pensate della classifica in questione?

Fonte Reddit