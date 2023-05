Dragon Ball Super rivela perché Vegeta continua a subire sconfitte

Il manga di Dragon Ball Super sta attualmente ripercorrendo gli eventi dell’ultimo film del franchise, Dragon Ball Super: Super Hero. Akira Toriyama e Toyotaro, che disegna il manga, non si limitano ad un adattamento manga del film, ma cercano di inserire alcune nuove curiosità su questo arco narrativo. Il nuovo capitolo mostra Goku, Vegeta e Broly che si allenano insieme sul pianeta di Beerus e Whis. E il Principe dei Saiyan spiega perché continua a perdere e come le nuove tattiche che sta creando potranno dargli un vantaggio in futuro.

Chiaramente ci teniamo a riportare che il presente articolo presenta alcune anticipazioni legate al capitolo 93. Quindi consigliamo a coloro che non vogliono scoprire anzitempo gli sviluppi del manga di non proseguire con la lettura.

L’ultimo capitolo riprende da Goku e Broly che combattono, con quest’ultimo che cerca di controllare la sua rabbia. Vegeta invece sta adottando un approccio diverso per diventare fisicamente più forte. Infatti, Vegeta mostra il suo nuovo stile di allenamento con il quale spera di superare gli avversari.

Piuttosto che sottoporre il suo corpo a dei ritmi intensi e traumatici, Vegeta ha scelto di meditare.

Vegeta è determinato a crescere e lui stesso afferma di essersi dimostrato inferiore a nemici come Jiren, Broly, Moro, Gas e anche Freezer. Si chiede chiaramente cos’hanno questi nemici che lui non ha. Continua dicendo che il suo e il fisico di Goku sono stati a lungo spinti al loro limite. Quindi fisicamente sono già allo stesso livello dei loro avversari.

Vegeta spiega anche che la differenza fondamentale sta nel modo in cui esercita il suo potere. C’è ancora troppa energia sprecata quando combatte. Per controllare il cento per cento del suo potere, deve costringere il suo corpo e spirito a rilassarsi al di fuori dei momenti in cui attacca. Infatti attaccare in uno stato rilassato impedisce al nemico di anticipare le sue mosse. In questo modo si ottiene una potenza istantanea ed esplosiva e conserverà anche la resistenza. Ecco perché la fase dell’addestramento di Vegeta deve svolgersi nella sua mente.

Questo tipo di allenamento è molto simile all’Ultra Istinto, che Goku ha continuato ad evolvere in Dragon Ball Super. Consentire al proprio corpo di reagire da solo durante un combattimento è una parte importante delle ultime battaglie di Goku e Vegeta.

