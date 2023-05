One Piece: i fan discutono sul nome della madre di Rufy

One Piece è serializzato su Weekly Shonen Jump dal 1997 e nonostante siano passati tanti anni, ci sono ancora tantissimi misteri. Per questo i fan cercano in qualche modo di decifrarli analizzando alcuni dettagli o attraverso teorie. Infatti con il presente articolo vogliamo analizzarne una che che cerca di capire o immaginare quale potrebbe essere il nome della mamma di Monkey D. Luffy.

L’iniziativa arriva direttamente dall’insider chanchancilchan. Di seguito ne riportiamo il contenuto

The name of Luffy's Mother#ONEPIECETHEORY

Sanji's Mom : So-Ra (Sky)

Zoro's Mom : Te-Ra (Earth) Based on this pattern, my hypothesis is Luffy's Mom name should have -Ra ending as well. Auro-Ra fits this! Aurora dances across the 'SKY' above 'EARTH’s' poles.#ONEPIECE1084 pic.twitter.com/ref2rMSY59 — Chancil  (@chanchancilchan) May 13, 2023

Questa teoria si basa sulla similitudine dei nomi delle mamme di Roronoa Zoro e Vinsmoke Sanji, ossia rispettivamente Tera e Sora. Quindi entrambi i nomi terminano con “Ra“. Alla luce di questa similitudine sottolineata dall’utente Twitter, è possibile pensare che anche il nome della mamma di Rufy dovrebbe terminare con -Ra. Attraverso un ragionamento che spiegheremo, l’insider ha teorizzato che il nome della mamma di Rufy sia “Aurora“, perché “Aurora è la dea dell’alba e Rufy è colui che porterà l’alba del mondo.

Un altro utente su Twitter apparentemente concorda con l’idea. Tuttavia ha suggerito “Mira” come potenziale opzione. Mira infatti significa Oceano in sanscrito e si adatta allo schema di desinenza -Ra.

Sicuramente si tratta di una teoria interessante ma non c’è modo di poterla confermare. Il fandom di One Piece e non solo, ha avanzato tante supposizioni e sicuramente non tutte le teorie si dimostreranno corrette una volta che One Piece sarà terminato. Eiichiro Oda ne ha già sfatate alcune. In particolare, il mangaka ha rassicurato tutti i fan della serie affermando che il tesoro One Piece non presenta un legame con Cappello di Paglia.

Non resta che continuare a seguire le vicende di Monkey D. Rufy per scoprire se ci saranno degli aggiornamenti legati non tanto al passato di Rufy, quando a delle informazioni sui suoi genitori. Sappiamo che suo padre è Monkey D. Dragon, ma sono poche le informazioni che lo legano a Rufy. Sarebbe interessante se Oda diffondesse maggiori informazioni su questo aspetto.