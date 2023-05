Dragon Ball Super: quali sono le differenze tra il film e l’arco del manga?

Dragon Ball Super al momento si trova nell’arco narrativo che sta adattando le vicende mostrate nel film dell’anno scorso, Super Hero. Im precedenza il manga disegnato da Toyotaro era tornato, dopo la conclusione della saga di Granolah, con l’arco prequel incentrato su Trunks e Goten, i protagonisti principali. Dopo qualche capitolo Dragon Ball Super sta adattando gli eventi del film Super Hero. Ma il manga presenta alcune differenze rispetto al lungometraggio.

Con il presente articolo ne vogliamo analizzare alcune grazie all’insider Herms98, che ha approfondito questo aspetto sulla sua pagina Twitter:

Di seguito ne riportiamo il contenuto:

As mentioned when the roughs came out last week, DBS ch.93 changes Goku and Vegeta’s chat about meditation. In the DBS: Super Hero movie, Goku didn’t even think meditation could be training, while in the manga, he’s mostly surprised to see Vegeta doing it. pic.twitter.com/buJHfA9gZr — Todd Blankenship (@Herms98) May 18, 2023

Il manga di Dragon Ball Super è tornato questo mese con il capitolo 93 e presenta una differenza tra il manga e il film su una scena tra Goku e Vegeta. I due Saiyan si trovano sul pianeta di Beerus mentre si allenano con Broly. Sia nel film che nel manga Vegeta si allena attraverso la meditazione. Ma mentre nel film Goku non considerava la meditazione una forma di allenamento, nel manga si sorprende nel vedere Vegeta allenarsi in questo modo.

Un’altra differenza è legata al dialogo tra i due Saiyan. Mentre nel film è Goku a parlare dei guerrieri forti e temibili, nel manga ci pensa Vegeta. Oltre a Jiren e Broly, Vegeta aggiunge Moro e Gas, sono presenti solo nel manga, oltre a Freezer, elencato dopo Gas per accennare la fine dell’arco di Granolah.

Ancora, nel film Vegeta parla di come Jiren non fosse in realtà molto più forte di lui e Goku, l’unica differenza tra rispetto a loro era che lui usava il suo potere in modo più efficiente. Invece nel manga, Vegeta parla più in generale di come lui e Goku siano fisicamente alla pari con tutti i loro nemici più recenti. Tuttavia hanno bisogno di usare meglio il loro potere.

L’utente su Twitter ha anche individuato una differenza su Goku di tipo caratteriale rispetto a Dragon Ball Z. Il suo atteggiamento nei confronti della meditazione in Super Hero è completamente diverso rispetto all’arco di Cell, dove è lui che si siede a meditare finché non scopre improvvisamente come superare il normale Super Saiyan.