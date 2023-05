Naruto: il Team Gai non doveva appartenere al Villaggio della Foglia

Naruto è tra le serie shonen più amate di sempre e anche se il manga si è concluso da tempo ormai, ci sono diversi aspetti che possono risultare sorprendenti. I personaggi disegnati da Kishimoto sono moltissimi e si possono raggruppare in team o squadre. Con il presente articolo infatti abbiamo il piacere di riportare alcune novità legate al Team Gai.

Pare infatti che inizialmente, Gai è stato disegnato per la prima volta come un ninja che proveniva da un altro villaggio. La sua rivalità, invece, era pianificata fin dall’inizio. Durante un’intervista con Kobayashi, Kishimoto ha parlato della storia dello sviluppo di Naruto proprio mentre la serie stava per concludersi. In questa occasione il mangaka ha detto che il debutto del Team Gai era diverso dalle altre squadre principali del Villaggio.

La confessione è venuta alla luce quando Kishimoto ha parlato della sua idea iniziale sulla struttura sociale di Naruto. Quindi in questa occasione il mangaka ha ammesso di aver pianificato che Naruto si sarebbe concentrato su una squadra da quattro personaggi, e Kakashi sarebbe stato il leader di una di queste. Kishimoto aveva quindi pianificato che il rivale del ninja guidasse una squadra di quattro personaggi da un altro villaggio.

A quanto pare, il mangaka della serie aveva originariamente pianificato che il Team Gai provenisse da un altro villaggio. Ed è per questo che hanno debuttato durante gli esami Chunin. Il gruppo, infatti, non debutta con il gruppo principale dei genin del villaggio della Foglia poiché gli studenti di Gai dovevano provenire da altrove. Ovviamente, tutto questo è cambiato quando Kishimoto ha detto di aver deciso con il suo editor di trasformare il rivale di Kakashi in un ninja del Villaggio della Foglia. In questo modo infatti il ninja copiatore avrebbe avuto maggiori opportunità di alimentare la sua rivalità.

Ovviamente, Gai ha contribuito a radicare l’idea di rivalità di Kishimoto, ma le cose nella sua squadra cambiarono drasticamente prima che debuttasse. Neji finì per diventare il membro di un famoso clan del villaggio, diventandone profondamente radicato. Tuttavia, Rock Lee e TenTen avrebbero potuto facilmente passare per ninja stranieri date le loro storie.

Fonte – Comicbook