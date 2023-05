One-Punch Man rilascia un nuovo capitolo inaspettato del webcomic!

One-Punch Man è tornato con Saitama e lo ha fatto in un modo assolutamente sorprendente. Il manga è scritto da ONE ed è disegnato da Murata e al momento è pronto a debuttare con un nuovo arco. Ma il manga nasce come un webcomic scritto e disegnato solo da ONE, famoso anche per Mob Psycho 100.

E con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare l’inaspettato rilascio di un nuovo capitolo del webcomic. Si tratta del 142, rilasciato online. Questo si concentra maggiormente su Genos, e il webcomic è tornato con il cyborg che affronta un esercito nefasto. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Everything_OPM. Di seguito ne riportiamo il contenuto che presenta anche il link da dove poter leggere questo capitolo:

ONE JUST RELEASED A NEW ONE PUNCH MAN WEBCOMIC CHAPTER IT’S BACK!!!!https://t.co/iPmeTWaQED pic.twitter.com/idxek2NFFP — One Punch Man (@Everything_OPM) May 13, 2023

Non c’è mai stata nessuna conferma ufficiale sulla conclusione del webcomic di One-Punch Man, anche se sono passati quasi due anni dell’ultimo aggiornamento. ONE attualmente è anche impegnato con un altro progetto intitolato Versus, e molti fan credevano che le vicende di Saitama sarebbero continuate attraverso altri mezzi.

Ma, sorprendentemente, il webcomic è tornato in modo del tutto inaspettato con un capitolo dedicato a Genos. Parliamo dell’allievo di Saitama e anche se è un personaggio molto forte chiaramente è ben lontano dal livello del suo maestro. L’unico personaggio che si è avvicinato è stato Garou, l’assassino di eroi che ha raggiunto un livello di potere imponente da un dio oscuro. Non era comunque bastato dato che Saitama vinse la battaglia, quindi non c’è ancora un avversario capace di sconfiggerlo.

L’anno scorso, abbiamo riportato che l’annuncio della terza stagione di One-Punch Man, anche se da allora non ci sono state novità. La più grande incognita è legata allo studio di animazione che si occuperà dell’adattamento anime.

Ricordiamo che oltre a una stagione animata in lavorazione, Sony Pictures sta attualmente lavorando a un film live-action che porterebbe Saitama nel mondo reale per la prima volta. Al momento sappiamo che Justin Lin, noto come regista del franchise di Fast And Furious, si occuperà della regia, mentre gli sceneggiatori Scott Rosenberg e Jeff Pinkner scriveranno la storia.

Fonte – Comicbook