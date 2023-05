One-Punch Man: il manga introduce la nuova associazione degli Eroi

One-Punch Man è pronto per un nuovo arco narrativo che segue tutte le vicende legate alla lotta contro l’associazione dei nostri. Infatti il nuovo capitolo del manga di One-Punch Man ha fatto un passo avanti verso una nuova era caratterizzata dell’introduzione di una nuova associazione degli Eroi.

Gli ultimi capitoli di One-Punch Man si sono concentrati sulla definizione del nuovo status quo di Saitama e gli altri Eroi. E ora pare che ci siano eroi che stiano seguendo una strada diversa.

L’associazione degli Eroi di One-Punch Man ha registrato alcune grosse perdite nel corso della lotta contro i mostri. Infatti questa ha poi cercato di riformare i propri ranghi per prevenire un altro violento attacco da parte dei mostri. È chiaro che le figure di alto livello sono quelle con il maggiore interesse a riformare l’Associazione degli Eroi riportandola alla sua forza precedente. Ma un gruppo di nuovi e giovani eroi ha fatto la propria mossa in segreto.

Il capitolo 182 di One-Punch Man vede la Associazione degli Eroi provare nuove tattiche per reclutare giovani eroi forti nei propri ranghi. Persino il recente danno di Tatsumaki, successivamente insabbiato, viene sfruttato per cercare di suscitare interesse in quegli eroi. Ma nel vedere uno di questi reclutatori avvicinarsi a un giovane vigilante di nome Axel, il capitolo 182 ha lanciato un’importante anticipazione legata alla formazione di un altro gruppo di Eroi.

Sapendo che l’Associazione è veramente interessata solo a proteggere i ricchi, questa nuova generazione di Eroi non si lascerà ingannare dalle stesse tattiche di reclutamento.

Axel anticipa che sta iniziando a formarsi una nuova Associazione, e che riesce persino ad avvicinarsi segretamente ad alcuni degli eroi di classe S. Non credono nel vecchio modo di fare le cose, e a rendere le cose ancora più interessanti è il fatto che nelle pagine finali del capitolo 182 di One-Punch Man, rivelano che Genos era uno degli eroi a cui si è avvicinato alla nuova Associazione. Tuttavia il suo legame con Saitama lo trattiene, esitando sull’offerta. Il protagonista della serie invece, essendo di livello grado inferiore, non ha ancora avuto nessun contatto.

Fonte – Comicbook