One Piece, Oda scherza sul sequel “Two Piece”

One Piece è da anni nel mirino degli appassionati grazie all’avvio della tanto attesa Saga Finale. Durante le ultime interviste l’autore ha spesso fatto ventilare nell’aria la presenza di uno spin off o un sequel, denominato nel caso “Two Piece”, facendo il verso al titolo originale.

Così come leggiamo su CBR e sul noto profilo Twitter @Sandman_AP, durante un video pubblicato su YouTube nel 2020 Oda ha scherzato sulla realizzazione di un manga sequel denominato appunto “Two Piece”, dopo la conclusione effettiva del suo manga originale.

Tornando “serio” l’autore ha poi elogiato anche Akira Toriyama e la sua modalità di lavoro, quando dopo la fine di Dragon Ball ha deciso di pubblicare dei manga brevi, o one shot semplicemente; che baleni questa idea anche nella testa del noto mangaka?

Ci teniamo a ribadire ancora una volta che l’autore sta scherzando a proposito di questo sequel, anche se non dobbiamo mai escludere un eventuale o effettiva chiusura della storia successivamente alla conclusione del manga principale. In calce potete visionare il post in questione:

In 2020, Oda jokingly said that he’d like to start a new manga called “Two Piece” after One Piece ends.😂 He also said in 2007 that he longed for Akira Toriyama’s style of releasing a short manga every now and then.

*Maybe we can expect spin-off manga after OP.✨

