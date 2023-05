One Piece 1082: Eiichiro Oda rivela il vero scopo di Buggy!

Uno dei personaggi più rilevanti e anche apprezzati dai fan di One Piece è sicuramente Buggy, il capitano dei Pirati di Buggy, nonché uno dei quattro imperatori. Tuttavia questo titolo è stato acquisito per sbaglio dopo che la Marina ha creduto che fosse lui il capo e fondatore della Cross Guild, nata in realtà dall’alleanza tra Crocodile e Mihawk, dopo lo scioglimento della Flotta dei Sette.

L’attività principale della Cross Guild è di mettere delle taglie sulle teste dei marine, ma il vero obiettivo è di realizzare il piano Utopia. Questo prevede la formazione di una nazione militare inarrestabile e potente. Ma il capitolo 1082 vede il ritorno Buggy, che si trova in una situazione difficile.

Infatti Mihawk e Crocodile lo maltrattano pesantemente sia per essere diventato erroneamente Imperatore, sia perché è considerato il capo della Cross Guild. Eiichiro Oda ha però rivelato il vero scopo di Buggy con il nuovo capitolo.

Seguiranno alcune anticipazioni che sveleranno alcuni sviluppi di One Piece legati al nuovo capitolo. Quindi consigliamo a coloro non interessati di non proseguire con la lettura.

Mentre Mihawk e Crocodile parlano del piano Utopia, improvvisamente l’Imperatore tira fuori tutta la sua frustrazione svelando il suo vero scopo.

Infatti critica pesantemente quello che Mihawk e Crocodile vogliono realizzare definendolo obiettivo di breve termine. Per realizzare il piano utopia sono necessarie ricchezza e potere. E l’Imperatore esclama che tutto questo lo avranno quando arriveranno al tanto ambito tesoro, il One Piece. Ed è proprio questo il vero scopo di Buggy, diventare il Re dei Pirati.

Pare che in realtà questo fosse il suo sogno da sempre e che si sia risvegliato dentro di sé dopo l’ultima mossa di Shanks.

Attraverso un flashback scopriamo che Buggy aveva deciso di abbandonare il suo sogno perché considerava Shanks l’unico in grado di diventare il Re dei Pirati della nuova generazione. Ma dopo la morte di Roger, il Rosso aveva abbandonato l’idea di raggiungere Laugh Tale. Il cambiamento delle sue intenzioni avevano deluso profondamente Buggy al punto da spingerlo a rifiutare l’invito del Rosso a unirsi a lui nella sua ciurma. Probabilmente avrebbe accettato se non avesse cambiato idea.

Ma ora che sa che Shanks è tornato sui suoi passi Buggy, anche se sa di essere al suo livello solo per il titolo di Imperatore, esclama che allora lo farà anche lui e proverà a diventare il Re dei Pirati.