Tra le uscite Planet Manga del 27 aprile 2023 si segnalano l’attesa variant con plettro allegato di Guitar Shop Rosie, un mese dopo l’uscita della versione regular, e il volume di Yoko Hiramatsu e Jito Taniguchi Una Bistecca nella Shitamachi.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 27 aprile 2023.

Le uscite Planet Manga del 27 aprile 2023

World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat 3

7,00 €

LA FORZA BRUTA DI UN BERSERK

Il più abile assassino del nostro mondo, reincarnatosi nel corpo di Lugh Tuatha Dé, deve vedersela con un avversario spaventoso: Setanta Macness.

Basteranno i suoi incantesimi e le sue strategie da sicario?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Tricks Dedicated to Witches 3

7,00 €

LA MAGIA ESISTE DAVVERO?

Makito si tormenta: qual è il trucco usato da padre Valery per compiere il “miracolo”?

Dovrà pensarci in fretta, perché le segrete in cui si trovano lui e la strega Mia non sono esattamente un albergo di villeggiatura!

Proteggi la Mia Terra 12

7,90 €

UN NUMERO CONCLUSIVO DEGNO DEL CAPOLAVORO DI SAKI HIWATARI

Il ricordo delle vite precedenti, le emozioni provate nei sogni, angosce e desideri impossibili si intrecciano.

Mentre scopriamo finalmente i dettagli del piano visionario di Rin, Arisu riuscirà a guarire il ragazzo dalla follia?

Vagabond Deluxe 20

7,00 €

Dopo aver sconfitto il signor Sadakore, Kojiro Sasaki si trova a dover fronteggiare Koun e i fratelli Shinjiro e Ichizo.

Il primo a scagliarsi contro Kojiro è Koun, ma presto si intromette il giovane Ichizo, infiammato dalla voglia di combattere.

Occhi limpidi, capelli che il vento rende simili alle onde e affondi terribili che si alternano in una specie di danza…

Affascinante e pericoloso come il mare, Kojiro Sasaki affronta i duellanti con tutto se stesso, poiché lui è nato per percorrere la via della katana.

Vagabond Deluxe 21

7,00 €

Finalmente, dopo un’attesa di oltre un anno, ritorna l’edizione di lusso del capolavoro di Takehiko “Slam Dunk” Inoue.

Concluso il ciclo narrativo dedicato a Kojiro Sasaki, geniale spadaccino, l’attenzione torna su Musashi Miyamoto: reduce dal duello contro Kohei Tsujikaze (il guerriero dalla falce con catena), il nostro eroe si trova un’altra volta faccia a faccia con Denshichiro Yoshioka, contro il quale aveva già combattuto in passato.

Questo è il cammino di un uomo che desidera diventare incomparabilmente forte…

Guitar Shop Rosie 1

Variant Con Plettro

8,90 €

DALL’AUTORE DI SIDOOH E DI NEUN, UN MANGA RAFFINATO COME UN ASSOLO DI PAT METHENY E GRAFFIANTE COME UN RIFF DI TONY IOMMI

Nel loro Guitar Shop Rosie, Angus e Malcolm aggiustano qualsiasi tipo di chitarra.

Si tratti di una storica Lap Steel, di una semplice Playtech o di una Stratocaster troppo vissuta… faranno di tutto perché venga nuovamente suonata! Anche con cover variant corredata di… plettro!

Una Bistecca nella Shitamachi

19,90 €

CONTINUA IL VIAGGIO FRA I SAPORI DI YOKO HIRAMATSU E JIRO TANIGUCHI

Un nuovo e sempre più avventuroso itinerario del gusto attraverso il Giappone, tra izakaya perdute e graziosi ristoranti, alla ricerca dell’essenza della cucina nipponica.

Nuovi locali, nuovi menù da esplorare: da acquolina in bocca!

Sidooh 14

7,00 €

A Kyoto prosegue la battaglia per contrastare i piani di conquista dell’invasore statunitense. Intorno a Toshizo Hijikata si è formata la Nuova Armata Scelta allo scopo di proteggere la città dal caos. Anche Gentaro e Shotaro sono della partita e si apprestano ad affrontare nuove sfide nel nome del bushido, la “via del guerriero”.

Sasaki e Miyano 7

7,00 €

MOLTI PENSANO CHE LA PARTE PIÙ DIFFICILE SIA DICHIARARSI ALLA PERSONA DI CUI SI È INNAMORATI…

…I veri guai, in realtà, iniziano quando si sta insieme. Sasaki, che finora si è sforzato di trattenersi, non ce la fa più e il suo corpo si muove d’istinto…

Fra l’altro, se lui e Miyano fossero in un boys’ love, chi sarebbe il seme e chi l’uke?

Amarsi, Lasciarsi 3

Planet Ai 28

5,20 €

COSA HA A CHE FARE IL VERO AMORE CON LA RAZIONALITÀ?

Finora Akari si era sempre interessata a un ragazzo solo se le sembrava adatto a lei e alla sua portata. Aveva in tal modo evitato delusioni d’amore e problemi. Ora però le sue certezze riguardo all’amore iniziano a vacillare…

Amarsi, Lasciarsi 4

Planet Ai 29

5,20 €

Rio è innamorato di Akari. Sa bene che dovrebbe soffocare i suoi sentimenti visto che lei è la sua sorellastra, eppure non ci riesce. E ora col suo comportamento rischia di mettere in crisi la loro famiglia… I rapporti tra i protagonisti creati dall’autrice di A un passo da te si fanno sempre più intricati e interessanti!

Bentornato, Alice 3

7,00 €

STARE CON LA RAGAZZA DEI PROPRI SOGNI…

Di fronte a questa prospettiva, Yo-chan è disposto ad accettare qualsiasi condizione, ma con il tempo scopre che la relazione non è come se l’immaginava. In cerca di risposte, il ragazzo deve ascoltare la voce del corpo, non quella della mente.

Prosegue l’opera del sensei Shuzo Oshimi.

No Love Zone 4

14,90 €

FINISCE QUI UN’EMOZIONANTE, E SPICY, STORIA D’AMORE

Il passato di Eungyeom torna a bussare alla porta.

Il giovane protagonista è indeciso se appoggiarsi a Jihyeok o se provare a risolvere la faccenda da solo.

Riuscirà la nuova coppia a coronare i propri sogni?

My Home Hero 5

7,00 €

ULTIMATUM SCADUTO

È giunto il tempo di trovare un colpevole.

Di chi dovrà trattarsi?

Riuscire a collocare le prove a casa di Kyoichi sembra impossibile, ma le tensioni interne al clan potrebbero offrire un’ultima opportunità a Tetsuo per salvarsi.

Moonlight Mile Ultimate Edition 2

16,00 €

NEL VUOTO SOPRA LA TERRA, UNA NUOVA GUERRA FREDDA STA PER SCOPPIARE

Le nazioni coinvolte nel progetto Nexus stanno celebrando la partenza di uomini e materiali per l’inizio della colonizzazione della Luna.

Intanto Stati Uniti e Cina si stanno preparando per il conflitto che stabilirà chi avrà il controllo dello spazio e delle sue immense risorse.

Giant Killing 55

5,50 €

RISULTATO IN BILICO

Manca poco al termine della semifinale della Coppa d’Asia e la partita tra Giappone e Australia è più combattuta che mai.

Entrambe le squadre contano sulle energie residue per portare a casa una vittoria che significherebbe l’accesso alla finale del torneo.

Strobe Edge 3

Manga Angel 3

5,20 €

Amare senza essere ricambiati è difficile. Ninako sa che Ren e la sua ragazza sono molto innamorati, e sa che non c’è posto per lei. Ma quello stesso sentimento che la fa soffrire, le dona anche tanti momenti di gioia e di profonda emozione, che la fanno sentire viva. Ninako non può rinunciare a tutto questo, soprattutto se Ren continua a comportarsi con lei in modo così gentile e affettuoso

Strobe Edge 4

Manga Angel 4

5,20 €

In Ren si percepiscono impercettibili cambiamenti. A poco a poco il ragazzo sta iniziando a rendersi conto che per lui Ninako è una persona speciale, forse troppo… Intanto i sentimenti della protagonista si fanno ogni giorno più dolorosi, mentre Ando preme per mettersi insieme a lei. Qual è la decisione giusta da prendere? Rinunciare a Ren per smettere di soffrire?

L’Usuraio 40

9,00 €

COSA SI NASCONDE NEL PASSATO DI KAORU USHIJIMA?

Un flashback ci consente di scoprire nuovi dettagli della vita del presidente della Cow Cow Finance e ci ricorda come le piccole scelte quotidiane che facciamo condizionano il nostro futuro.

Mieruko-Chan 3

7,00 €

TRA FANTASMI E GAG, LE AVVENTURE DI UNA RAGAZZA CON UN POTERE TUTTO SPECIALE!

Il nuovo professore, Toono, ha un’ombra inquietante a seguirlo ovunque.

Miko non riesce a far finta di nulla, soprattutto osservando che quello spettro sembra colpire anche la sua amica Hana. Deve fare qualcosa, ma… che fifa!

Ken il Guerriero 17

5,20 €

Le truppe guidate da Kenshiro continuano la loro avanzata, e ora tra le loro file c’è anche Ain, un uomo dalle molte risorse e conoscenze.

Ken il Guerriero 18

5,20 €

L’assalto alla capitale dell’Imperatore del Cielo arriva al suo momento critico, il duello finale tra Kenshiro e Falco. Trionferà Hokuto o Gento?

Ken il Guerriero 19

5,20 €

A bordo della nave del terribile pirata Orca Rossa, Kenshiro si dirige verso la Terra Dei Demoni, il luogo dove Jusk ha portato Rin!

Ken il Guerriero 20

5,20 €

Kenshiro arriva fino alla base del generale Han, un esperto guerriero che ha ucciso centinaia di demoni, ma ora di fronte a sé ha il successore della Divina Scuola di Hokuto!

Ken il Guerriero 21

5,20 €

Per Jukei è arrivato il momento di riparare agli errori del passato e affrontare in uno scontro mortale Hyoh, il terribile ex allievo a cui lui stesso ha cancellato la memoria anni prima!

Eyeshield 21 Complete Edition 12

12,90 €

UNA SITUAZIONE DISPERATA

Si è messa male per i Devil Bats.

A pochi minuti dalla fine del Christmas Bowl, per sperare nella rimonta Sena deve superare il muro difensivo di Yamato.

L’asso del Deimon decide così di provare una nuova e micidiale tecnica di corsa…

Eden Ultimate Deluxe Edition 6

24,00 €

È UN ATTIMO PASSARE DA CACCIATORE A PREDA

L’indagine per scoprire chi è il mandante di Johnny Ploussard, l’uomo che ha ucciso Helena, prende una piega inattesa.

Nuovi giocatori entrano in campo ed Elia deve stare molto attento alla corrotta Federazione Propater…