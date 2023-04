Bleach: Tite Kubo non considera Ichigo un eroe

Bleach è uno dei manga Shonen più amati di sempre e Ichigo è tornato l’anno scorso sul piccolo schermo con l’adattamento anime dell’arco La Guerra dei Mille Anni. Questo ha determinato il ritorno del prtoagonista di Bleach e della Soul Society dopo una lunga pausa dell’anime.

Tite Kubo recentemente ha anticipato che la seconda parte dell’anime conterrà uno scontro originale sul quale non è riuscito a lavorare nel manga. Co il presente articolo però, riportiamo che, in una nuova intervista, Kubo e Masakazu Morita, il doppiatore giapponese di Ichigo, hanno espresso il loro amore per la serie ed spiegato cosa significa essere un eroe.

Quindi Tite Kubo ha avuto modo di spiegare i suoi pensieri sullo status di eroe di Ichigo, partendo da un episodio di quando era un bambino. Durante questi anni, uno degli insegnanti dell’asilo chiese ad alcuni bambini più grandi di giocare con Kubo durante le pause. “Ho iniziato a uscire con loro e ho imparato a fare una capriola all’indietro su una sbarra. Di conseguenza, mi sono piaciute le strutture per arrampicate e gradualmente ho conosciuto ancora più amici“, confessa il mangaka.

“All’epoca, la serie TV Kamen Rider era famosa, quindi fingevamo di essere Kamen Riders nel cortile della scuola fino all’arrivo dello scuolabus” condivide Tite Kubo.

Spiega anche che ha capito di essere affascinato dalla figura dell’eroe quando interpretava Kamen Rider V3. Proprio quando ha assunto la posa di trasformazione sulla struttura per arrampicate, sentiva il sole splendere su di sé come un riflettore. “Questo è ciò che mi ha ispirato a voler diventare un supereroe” dice il mangaka.

Ichigo Kurosaki ha sempre tirato i suoi amici fuori dai guai, e questo in molte occasioni include il mondo della Soul Society. Ma nonostante questo Tite Kubo non riesce ancora a definire Ichigo un eroe con assoluta certezza. Il mangaka rivela che tra i suoi personaggi preferiti ci sono Kitaro dei cimiteri e Saint Seiya. Tuttavia non li considera proprio eroi e conclude dicendo di non aver mai pensato nemmeno a Ichigo come un eroe.

Studio Pierrot ha confermato che la seconda parte dell’anime di Bleach arriverà a luglio. Al momento però non c’è una data di uscita specifica.

Fonte – Comicbook