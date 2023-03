Jujutsu Kaisen avrebbe rivelato per sbaglio la data di uscita della seconda stagione

Jujutsu Kaisen è pronto a tornare sul piccolo schermo e durante il Jump Festa è stato annunciato che avrebbe debuttato sul piccolo schermo durante l’estate del 2023.

Lo studio di animazione che si occuperà della seconda stagione dell’adattamento del manga di Akutami sarà ancora Studio MAPPA, che è costantemente al lavoro. Ricordiamo che si occupa de L’Attacco dei Giganti, di Vinland Saga e Hell’s Paradise, ma uno delle serie anime più attese è senza dubbio la seconda stagione di Jujutsu Kaisen.

Al momento non si conosce nessuna data di uscita, ma con il presente articolo vogliamo riportare che sarebbe stata erroneamente condivisa la data di uscita della seconda stagione di jujutsu Kaisen.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Jujutsu Kaisen TV Anime Season 2 would start it's broadcast on July 6th 2023. The header has been taken down from Jujutsu Kaisen's Official Twitter account. We'll update with any new information. pic.twitter.com/Vti87x2taA — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 24, 2023

Come si può vedere dalla fonte jujutsu Kaisen tornerebbe sul piccolo schermo con la seconda stagione il 6 luglio. Chiaramente non era previsto questo annuncio, e infatti la pagina Twitter del manga di Akutami ha successivamente prontamente cancellato. Le probabilità però che questa sarà la data sono altre, anche perché la finestra di uscita era proprio luglio 2023.

L’anime di Jujutsu Kaisen adatterà alcuni momenti importanti con la seconda stagione Infatti questa non solo riporterà tutti i fan agli eventi posizionati cronologicamente nel presente, ma anche nel passato. Tra le vicende che interesseranno sicuramente maggiormente tutti i fan nella prossima stagione in arrivo quest’estate è proprio il passato tra Gojo e Geto.

Infatti i due stregoni potenti un tempo erano molto legati prima di diventare acerrimi nemici in lotta per il futuro dell’umanità. Nonostante Geto sembri morire alla fine dell’ultimo film prequel, Jujutsu Kaisen 0, l’antagonista è vivo e vegeto nella prima stagione dell’adattamento anime. Questo ha portato molti fan a chiedersi come sia riuscito a sopravvivere.

Per quanto riguarda il manga, questo al momento si trova verso la sua conclusione, secondo quanto riportato dal mangaka Gege Akutami. Tuttavia l’anime è ancora in corso. Al momento non c’è nessuna data ufficiale per la seconda stagione di jujutsu Kaisen, ma continuate a seguirci per rimanere aggiornati sugli sviluppi.