Pokémon: la nuova serie anime si chiamerà Pokémon Horizons

La serie Pokémon ha ufficialmente detto addio a Ash Ketchum e al suo inseparabile Pikachu come protagonisti. Dopo l’ultimo episodio andato in onda dello speciale Aim to be a Pokémon Master, ora tutti i fan non aspetteranno molto prima della nuova stagione animata. Questa infatti debutterà sul piccolo schermo il 14 aprile e ci saranno due nuovi allenatori, ossia Liko e Roy. I due nuovi protagonisti sostituiranno proprio Ash, e oggi abbiamo il piacere di riportare un’aggiornamento molto importante sulla serie anime.

Infatti un nuovo trailer ha rivelato che il nome del nuovo anime in arrivo sarà Pokemon Horizons (Orizzonti Pokémon). Inoltre questo trailer permette a tutti i fan di dare uno sguardo più approfondito alla storia dei due personaggi principali.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale Pokemon. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Set sail for a new journey in #PokemonHorizons: The Series! 🌅 Follow Liko and Roy as they unravel the mysteries that surround them and encounter Friede, Captain Pikachu, Amethio, and others during their exciting adventures! pic.twitter.com/HO1J0nAta1 — Pokémon (@Pokemon) March 24, 2023

La serie Pokémon ha visto Ash e Pikachu al centro delle vicende per 26 anni. Infatti molti appassionati credevano che l’eterno bambino di dieci anni sarebbe sempre rimasto il protagonista fisso. Ma tutto è cambiato quando Ash è riuscito a coronare il suo sogno di diventare il campione del mondo.

Una volta raggiunto questo picco, non c’era più nulla da raccontare con Ash e il cambiamento era necessario. Nonostante questo, la serie ha avuto coraggio nello scuotere le cose e introdurre Liko e Roy. Il nuovo trailer mostra più dettagli sui loro Pokemon e su quelli che sono i loro obiettivi. Dal trailer si capisce che gli allenatori avranno alcuni oggetti misteriosi che li accompagneranno nel loro viaggio.

In un comunicato stampa ufficiale, coloro che lavorano alla prossima stagione hanno svelato in anteprima la storia del nuovo anime.

In “Pokémon Horizons: La serie“, i due protagonisti Liko, supportata da Sprigatito, e Roy incontreranno molti personaggi durante il loro viaggio, incluso un gruppo guidato da Friede e dal Capitano Pikachu chiamato Rising Volt Tacklers. Viaggiando su un dirigibile, i Rising Volt Tacklers includono Orla, che ama il lavoro come meccanico ed elettrico ed è accompagnata dal Metagross. C’è poi Murdock, abile in cucina, che sarà accompagnato da Rockruff; Mollie, specializzata in trattamenti curativi, spalleggiata da Chansey e Ludlow.

Liko e Roy incontreranno anche Amethio, che è affiancato dal suo partner Ceruledge. Questo appartiene a un’organizzazione chiamata Explorers.

Fonte – Comicbook