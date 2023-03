One Piece: Oda ama acquistare le app dei videogiochi per smartphone

One Piece ha introdotto tantissimi archi narrativi da quando è stato serializzato su Weekly Shonen Jump nel 1997. Al momento Eiichiro Oda sta lavorando su quello finale che porterà alla conclusione del lungo viaggio di Monkey D. Rufy. Dopo le vicende di Wano, Rufy e la sua ciurma si trovano sull’isola di Egg Head dove si trova il laboratorio di Vegapunk, lo scienziato più intelligente del mondo.

Con il presente articolo vogliamo parlare ancora una volta di Eiichiro Oda e delle sue abitudini al di fuori della sfera lavorativa. Pare che il mangaka sia appassionato delle app e dei giochi per smartphone. L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. DI seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1079 Oda mentioned in his interview in Year 2020 that: He loves spending money to smartphone game apps. For example, he spent much money to obtain "Super Rare Shanks". 😂 pic.twitter.com/1BuxqM1ocv — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) March 23, 2023

Come si può vedere dal contenuto condiviso, a Oda piace spendere soldi per app di videogiochi per smartphone. Ad esempio ha speso tanti soldi per riuscire a ottenere Shanks Super Raro.

Questo suo passatempo ha però influenzato le scadenze di One Piece. Infatti l’editor Sugita era frustrato a causa dei ritardi dei manoscritti. Probabilmente temeva che Oda così facendo avrebbe proposto una qualità inferiore o che fosse meno concentrato, ma quando poi li consegnava, non poteva che emozionarsi. Quanto riportato risale al periodo del capitolo in cui Rebecca incontra Kyros.

Persino Oda si era commosso quando ha disegnato questo capitolo, e lui stesso aveva detto che se il mangaka non piange dalla commozione, allora i lettori non potranno farlo.

Da questo aneddoto si capisce quanto a Oda piaccia Shanks. Infatti ha sempre tenuto il Rosso nell’ombra nel manga, ma ora i fan cominceranno a vederlo più spesso in azione. Il suo ritorno risale alla fine degli eventi di Wano, dove confessa che la sua intenzione è reclamare il One Piece. Ma nei capitoli più recenti, il Rosso si appresta a tornare in azione per affrontare in combattimento Eustass Kidd, contro il quale ha già combattuto, battendolo.

Non resta che continuare a seguire le vicende di One Piece per scoprire come si concluderà questa storia così avvincente e irripetibile.