Nel parco puoi trovare numerosi ristoranti e punti vendita di cibo, dove puoi gustare specialità tematiche ispirate ai giochi e ai personaggi di Nintendo. Tra i piatti da provare ci sono le pizze ispirate a Mario, i dolci a tema di Yoshi e le bevande ghiacciate decorate con le icone di Nintendo.

Inoltre, puoi acquistare gadget e souvenirs esclusivi presso i numerosi punti vendita del parco a tema, dove puoi trovare prodotti a tema Nintendo come peluche, magliette, tazze e tanto altro.

Super Nintendo World è aperto tutto l’anno, tranne nei giorni in cui Universal Studios Japan è chiuso per manutenzione. Per sapere gli orari di apertura e le date di chiusura, ti consigliamo di consultare il sito ufficiale di Universal Studios Japan.

In conclusione, Super Nintendo World è un’esperienza unica per tutti i fan di Nintendo, e una visita al parco a tema può essere un’ottima idea per una gita fuori porta a Osaka. Ricorda di organizzare il tuo viaggio in anticipo, acquistando i biglietti e prenotando l’alloggio se necessario, e di portare solo l’attrezzatura consentita per rendere la tua visita il più piacevole possibile.