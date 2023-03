L’Attacco dei Giganti: svelato un nuovo dettaglio sul Gigante d’Attacco

L’Attacco dei Giganti ha introdotto numerosi personaggi particolati in un contesto sanguinoso e violento. E tutti gli appassionati potrebbero credere di aver visto tutto sulla serie. Hajime Isayama ha concluso le vicende di Eren Jaeger un paio di anni fa e al momento la stagione finale dell’anime ha debuttato con la prima parte quest’anno.

Con il ritorno dell’anime i fan de L’Attacco dei Giganti sono riusciti a scoprire un nuovo dettaglio sul Gigante d’attacco di Eren mai visto prima.

L’aggiornamento arriva direttamente dall’account di un utente su Reddit, che ne ha mostrato le prove. Questo dettaglio inedito risale all’episodio 88 dell’anime de L’Attacco dei Giganti, che presenta un primo piano particolare.

Si vede un gabbiano appollaiato dietro Armin e Annie mentre la banda solca il mare. Nello scatto, possiamo vedere l’uccello sbattere le palpebre con la terza palpebra, e il movimento era molto familiare, tra alcuni fan, agli occhi di un’aquila.

Dopotutto, la forma del Gigante d’attacco di Eren ha già utilizzato questa animazione. Anche nelle prime stagioni di Attack on Titan, i fan hanno ritrovato filmati di Eren che sbatteva le palpebre mentre era nella sua forma da Gigante.

Per un po’ di tempo, molti hanno pensato che il filmato mostrasse gli occhi di Eren che brillavano, ma dopotutto non è così. Dunque da questo aggiornamento possiamo dedurre che il gigante d’assalto ha anche una terza palpebra, proprio come il gabbiano della quarta stagione 4.

La serie di Isayama ha simboleggiato molto spesso la libertà attraverso gli uccelli. Questa è la finalità infatti che Eren ha sognato di guadagnarsi da sempre.

La terza palpebra, altrimenti chiamata membrana nittitante, è comune nei predatori. Dagli uccelli ai gatti e agli orsi polari, queste terze palpebre consentono ai loro proprietari di proteggere i propri occhi mantenendo la vista per la caccia.

Ora, tutti gli occhi de fan sono rivolti alla stagione conclusiva del l’attacco dei giganti. L’anime tornerà con la seconda parte verso la fine dell’anno, come abbiamo riportato di recente. Studio MAPPA finalmente porrà fine alle vicende di Eren Jaeger anche sul piccolo schermo, con Isayama che ha recentemente confermato di non aver intenzione di tornare a disegnare.

