Un motivo in più per acquistarla

Bleach: Thousand-Year Blood War ha chiuso da un po di tempo il primo cour dell’anime, volto ad adattare il gran finale del manga mai mostrato ancora sul piccolo schermo. Stando a Comic Book l’edizione Home Video sta per arrivare più forte che mai e conterrà addirittura del materiale originale esteso mai visto prima d’ora.

Fortunatamente ci troviamo di fronte all’adattamento animato di Bleach più completo e fedele di sempre, specie se consideriamo i numerosi filler presenti all’interno della trasposizione animata originale.

Il pubblico è già pronto per la seconda parte prevista per luglio del 2023; intanto chi non ama attendere può procurarsi la versione Blu-Ray per rivederla tutta come si deve insieme ai contenuti speciali inediti.

Quindi, così come potete visionare in calce, sia la versione DVD che Blu-Ray dedicata al finale di Bleach avrà dei contenuti aggiuntivi rivisti e supervisionati dallo stesso Tite Kubo, autore originale del noto battle shonen famoso in tutto il mondo:

Bleach: Thousand-Year Blood War: l’edizione Home Video conterrà dei contenuti estesi

Bleach: Thousand-Year Blood War ha annunciato che il Blu-ray Part 1 conterrà del materiale esteso per l’Episodio 5. Tra i tanti troviamo un contenuto aggiuntivo per Bernice Gabrielli, conosciuta come la Sternritter “Q”, che è stata una di quelle che sono morte rapidamente per mano di Kenpachi Zaraki.

Il contenuto esteso riguarda il personaggio appena citato, dove si mostra in un dialogo inedito che approfondisce sicuramente la sua figura, di certo non esplorata come si deve nella prima versione dell’anime in questione.

Come discusso nel corso di questi mesi, l’anime originale non ha mai adattato questa parte finale, e proprio per questo Kubo si è espresso al massimo in questo anime, nonostante anche in questo caso non ha potuto inserire tutto quello che voleva al suo interno.

Proprio in questo caso arrivano i contenuti aggiuntivi dell’edizione Home Video, sempre pronta ad accogliere qualsiasi scena tagliata o contenuto aggiuntivo che per un motivo o per un altro non si è riusciti a inserire all’interno del minutaggio finale degli episodi che compongono il primo cour di questa stagione finale di Belach.

Fonte Comic Book – Twitter