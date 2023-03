One Piece: svelati i design ufficiali dei Frutti del Diavolo di Lucci e Hancock

One Piece ha introdotto tantissimi personaggi nel corso degli anni e dato che il manga è in corso da più di 25 anni ormai, è più che comprensibile. Il famoso mangaka è riuscito a dare ad ognuno di loro una personalità originale, unica e caratteristiche fisiche e combattive coerenti con la personalità. Quello che ha sempre dimostrato Oda è di non voler mai prendersi troppo sul serio e ha trasmesso nei personaggi questa sua peculiarità.

One Piece è famoso non solo per il tanto bramato tesoro, ma anche per i cosiddetti Frutti del Diavolo, i cui poteri danno la possibilità ai pirati che li mangiano di acquisire poteri incredibili. I Frutti sono di tre tipi, ossia Paramisha, Zoo Zoo e Rogia. La prima tipologia permette al possessore di trasformare il suo corpo a suo piacimento. Ad esempio Buggy il Clown con il Frutto Puzzle Puzzle può dividere il suo corpo in tanti pezzi.

La seconda tipologia permette al possessore di trasformarsi in un animale mentre i Frutti Rogia attribuiscono poteri legati agli elementi naturali (come ad esempio Ace con il fuoco e Akainu con il ghiaccio).

Oggi abbiamo il piacere di riportare i design ufficiali dei Frutti del Diavolo di Lucci e Boa Hancock. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Rob Lucci's Neko Neko no Mi, Model: Leopard official fruit design! #OnePiece pic.twitter.com/V67Q3zjqiz — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) March 7, 2023

Questo sopra condiviso, è il design del Frutto del Diavolo Felis Felis modello leopardo di tipo Zoo Zoo, che ha donato a Lucci la capacità di trasformarsi in un leopardo ed in un ibrido umano-leopardo.

Trasformandosi, ha a disposizione artigli e zanne affilate ed una coda capace di sollevare una persona e tenerla ferma mentre la attacca. Durante l’arco di Egghead Lucci è tornato nel manga, dimostrando di aver risvegliato il proprio frutto. Ora ha ottenuto resistenza e abilità di recupero elevate e un fisico più snello in forma ibrida, che gli dona più velocità.

A seguire riportiamo il design del Frutto di Boa Hancock:

Boa Hancock's Mero Mero no Mi official fruit design! #OnePiece pic.twitter.com/TZtCKKFHXT — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) March 7, 2023

Come si può vedere, questo è il Frutto del Diavolo Mero Mero di tipo Paramisha. Quando Boa Hancock utilizza il suo potere su chi è anche lievemente attratto da lei, li pietrifica. Può intaccare anche ciò che colpisce con attacchi fisici, come ad esempio dei calci, pietrificando la parte del corpo lesa.