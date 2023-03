Hunter x Hunter: gang ispirate al manga creano problemi nelle città ucraine

Hunter x Hunter rimane uno dei migliori Shonen più famosi di sempre, soprattutto per la serializzazione molto irregolare dovuta ai problemi di salute di Togashi. Oggi vogliamo parlare di una situazione alquanto insolita. Tutti sono a conoscenza del conflitto in Ucraina che ormai prosegue da un anno e ogni giorno emergono novità. Pare che alcuni nuovi report siano emersi e riguardano alcuni disordini tra gang nelle strade russe. Sembra che un gruppo di adolescenti agisca per conto di un’organizzazione che sembra essere basata sulla Brigata Fantasma di Hunter x Hunter.

Secondo agenzie di stampa come la CNN, la gang di adolescenti viene chiamata Redan PMC. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider KorsasErik. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

It has emergence a new #militia in #Moscow, created by teenagers called "#PMC #Redan".

One of the distinctive features are black hair, clothes & a spider with the number "4" on the jackets.

The #Russian PMC attacks people of non-Russian appearance in Moscow shopping malls. pic.twitter.com/X548wZ1fat

— Erik Korsas (@KorsasErik) February 24, 2023