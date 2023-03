Pokémon: il primo episodio del nuovo anime sarà uno speciale di un’ora

La serie Pokémon è pronta a tornare sul piccolo schermo con una nuova serie anime che debutterà il 14 aprile di quest’anno. Si tratterà di una serie caratterizzata da una svolta memorabile, in quanto Ash Ketchum, dopo 25 anni dell’anime, non sarà più il protagonista della serie. Insieme al famoso e amato personaggio anche Pikachu lascerà i suoi fan.

Quindi per la prima volta in assoluto la serie Pokémon andrà avanti senza Ash e oggi abbiamo il piacere di riportare che il primo episodio della nuova serie sarà un episodio speciale in anteprima di un’ora!

La nuova serie anime di Pokémon andrà in onda il mese prossimo. Farà parte delle nuove uscite previste per la primavera 2023, e anche se manca poco ci sono ancora tante domande su ciò che i fan potranno aspettarsi da questa prossima grande era del franchise.

La curiosità è maggiore in questo caso in primis perché non ci sarà più Ash come protagonista. Infatti il primo episodio speciale che durerà un’ora permetterà ai fan di conoscere i due nuovi allenatori chiamati Liko e Roy. Saranno i nuovi protagonisti principali e daranno il via alla loro avventura.

La prossima serie anime debutterà quindi in anteprima il 14 aprile in Giappone. Momentaneamente non conosciamo una data o un periodo di uscita internazionale, anche se potrebbe esserci la possibilità che i fan al di fuori del Giappone potranno vedere questa premiere di un’ora, prima della fine dell’anno.

Il cast dei doppiatori che della nuova serie include attualmente Minori Suzuki nei panni di Liko, Yuka Tersaki darà invece la sua voce a Roy. Taku Yasuhiro doppierà Friede e Ikue Otani il Capitano Pikachu. Questi due nuovi personaggi affiancheranno i protagonisti e Pikachu sarà sempre presente, in quanto la vera mascotte del franchise.

Il nuovo anime sarà diretto da Saori Deni, con Daiki Tomoyasu come direttore creativo. La nuova serie è descritta come un nuovo sogno e un’avventura ambientata nell’intero mondo dei Pokémon, dove Liko e Roy vivranno avventure con molte creature, inclusi i tre nuovi starter Sprigatito, Fuecoco e Quaxly.

