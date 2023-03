Hunter x Hunter: il manga compie 25 anni

Hunter x Hunter nonostante le tantissime pause attuate nel corso del tempo è sempre riuscito a non bloccarsi del tutto e l’autore Yoishiro Togashi ha sempre combattuto contro i suoi problemi di salute per portare a termine la sua “missione” verso il pubblico appassionato della storia.

Dopo una pausa di 4 anni il manga sembrava aver ripreso il suo ritmo nelle serializzazione, grazie anche a una nuova squadra di assistenti scelta accuratamente dall’autore. Nonostante alcuni mesi di fuoco, purtroppo Shonen Jump ha dovuto sospendere la pubblicazione sulla rivista, per dei motivi ancora non chiari.

Molto probabilmente la sospensione condurrà ad uno slittamento delle pubblicazioni su una rivista più lenta nelle uscite, dato che come abbiamo constatato Hunter x Hunter non riesce a mantenere il ritmo settimanale a cui i lettori di Shonen Jump sono abituati.

Detto questo, così come ci ricorda anche @HxHSource il 3 marzo del 1998 la nota rivista pubblicava il primo capitolo di una nuova storia, un nuovo racconto atipico soprattutto negli shonen, per il suo modo di costruire e creare mondi e personaggi unici, ancora oggi tra i più carismatici all’interno del medium nipponico.

Da lì a poco tempo l’opera sarebbe diventata un successo, dopo un’altra piccola perla sempre del maestro Togashi all’interno del panorama del battle shonen: Yu Degli Spettri, ad oggi anche’esso un grandissimo cult all’interno del medium.

