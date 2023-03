One Piece: Shanks è pronto a scatenarsi e a mostrare il suo potenziale

One Piece è pronto a dare il tanto atteso spazio a uno dei personaggi più amati e misteriosi di sempre. Ci stiamo riferendo a Shanks il Rosso, uno dei quattro Imperatori del Mare. Oda, per come ha “conservato” Shanks” nel corso degli anni, ha dimostrato di essere uno dei mangaka più intelligenti in circolazione. Ora che il manga è nel suo atto finale, tutti gli occhi sono puntati su Rufy ma al momento non sembra lui il protagonista.

Infatti il mangaka ha delineato tutti gli scenari bellici possibili e presto anche lui, insieme a tutti i suoi compagni, conosceranno il loro avversario da superare. Oggi abbiamo il piacere di riportare una nuova teoria secondo la quale Shanks è ormai pronto a scatenarsi e a mostrare il suo potenziale.

Questa teoria nasce dalla pubblicazione del nuovo capitolo di One Piece, il 1076. Infatti questo capitolo ha mostrato il ritorno di Shanks, in un bar presente sull’isola di Elbaf con tutto il suo equipaggio. I Pirati del Rosso sono adesso pronti per affrontare un’altra ciurma di pirati. Infatti l’imperatore del mare ha lanciato una sfida a Eustass Kid e, quest’ultimo non ha intenzione di tirarsi indietro. Shanks vuole il poneglyph, ma sappiamo che non sarà così facile. Ora pare che questa teoria nasca da una data in particolare, ossia il 9 marzo.

Il 9 marzo è il giorno del compleanno di Shanks e il capitolo successivo di One Piece sarà pubblicato proprio il 9 marzo in Giappone. Questa è una vera e propria coincidenza, oppure si tratta di uno dei tanti easter egg studiati proprio da Eiichiro Oda. Tale teoria potrebbe non concretizzarsi, ma non sembra tanto improbabile.

Ovviamente il 9 marzo non è solo la data di Shanks. Infatti un numero sorprendente di pirati è nato in quella data, a quanto pare. Questa data è condivisa anche da Mihawk, come anche Franky. Tuttavia, nessuno di quei pirati ha ricevuto un colpo di scena per determinare il loro ritorno come Oda ha fatto per Shanks. Kidd potrebbe aver dato prova del suo potenziale durante gli eventi di Wano, ma Shanks e il suo equipaggio sono di un’altra pasta.

Fonte – Comicbook