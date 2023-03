One Piece: Oda spiega la natura dei fumetti all’interno del manga stesso

One Piece ha appassionato tantissimi lettori in tutto il mondo e dopo oltre 20 anni di serializzazione non ha certo smesso di coinvolgere tantissimi lettori in tutto il mondo.

Questo coinvolgimento è ancora più forte soprattutto da quando Oda ha cominciato a lavorare all’arco narrativo finale, che determinerà la conclusione del lunghissimo viaggio avventuroso di Monkey D. Rufy.

Oda ha anche abituato moltissimi lettori ad alcuni Easter eggs presenti nelle pagine dei capitoli che rendono la lettura anche divertente nel tentativo di scovarne qualcuno. Tutti sono a conoscenza di Pandaman, che spesso compare nelle scene particolarmente affollate. Ma Oda nel corso degli anni ha fatto lo stesso anche per qualcos’altro. Infatti oggi abbiamo il piacere di riportare come funziona il mondo del fumetto in One Piece.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Momoko Sakura was the mangaka of children's manga "Chibi Maruko-chan" and a close friend of Oda who passed away in 2018. Now an homage to her manga exists canonically within the world of One Piece #OnePiece pic.twitter.com/Mib6PKVZLT — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) March 1, 2023

A quanto pare One Piece contiene un omaggio che esiste canonicamente alle vicende narrate nel manga di Oda. Questo omaggio è da parte del mangaka stesso per una sua amica vicina, autrice di manga per bambini, Momoko Sakura, scomparsa nel 2018.

Tutte queste informazioni derivano dalla sezione SBS del volume 105 del manga, dove un lettore fa notare che nel capitolo 1045, “livello successivo”, Kadio parla di storie illustrate. Quindi si chiede se i manga esistano o meno nel mondo di One Piece.

Oda risponde dicendo di aver inserito il concetto dei picture books e delle storie illustrate. Nel caso dei picture books si parla fondamentalmente di libri con illustrazioni, mentre con storie illustrate sono il mangaka si riferisce proprio al tipo di manga presente nel mondo di One Piece.

Poiché non esiste il concetto di fumetti, la storia viene raccontata attraverso testo e dialoghi all’interno di una cornice, simile al manga. Alcuni titoli famosi nel mondo di One Piece sono “Sora, guerriero del mare”, “Fire Dog”, “Pokemon”, “Monkey Ball” e “Marco-san”.

In base a quanto riferito in questo articolo è chiaro che Oda ha ancora tanti misteri e dettagli in serbo per i lettori.