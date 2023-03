Tra le uscite targate Panini Comics del 2 marzo 2023 si segnalano il terzo ed ultimo volume di Avatar: Posizione di Vantaggio e la versione futuristica di Grendel nel volume L’Odissea del Diavolo, oltre all’atteso secondo volume dell’edizione Deluxe di Teenage Mutant Ninja Turtles.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 2 marzo 2023.

Le uscite Panini Comics del 2 marzo 2023

Lo Scorpione Deluxe 2

30,00 €

Contiene: Le Scorpion (2000) #7/12

La storia era già finita. Ora finisce anche Rat-Man Gigante.

Entra nel vivo la guerra tra Armando Catalano, l’avventuriero noto come lo Scorpione e il malvagio Cardinale Trebaldi!

In una Roma del XVIII secolo scossa da scandali, lotte per il potere e intrighi, Trebaldi è stato eletto Papa, garantendosi un potere inaudito su anime e persone.

Solo lo Scorpione, il suo alleato Ussaro e la gitana Méjai possono fermarlo… sempre che sopravvivano alle incredibili rivelazioni che li aspettano!

Secondo ciclo di storie per il capolavoro di cappa e spada firmato da Stephen Desberg (La stella del deserto) ed Enrico Marini (Batman: Il principe oscuro)!

Grendel: L’Odissea del Diavolo

26,00 €

Contiene: Grendel: Devil’s Odyssey (2021) #1/8

Millenni nel futuro, il mondo è condannato. A Grendel-Prime, l’invincibile cyborg che vive secondo il codice dei Grendel, è affidata una missione fondamentale: trovare un pianeta su cui far ripartire la civiltà umana.

Affiancato da una fedele compagna robotica, inizia la missione… ma lo spazio ha in serbo pericoli imprevisti!

Conan la Leggenda 3

La Battaglia del Passo di Shamla

42,00 €

Contiene: Conan the Cimmerian (2008) #8/25

Gli adattamenti a fumetti dei classici racconti di Robert E. Howard, oltre ad avventure originali dell’eroe sword & sorcery più celebre e amato!

In Colosso nero, Conan affronta la sua battaglia più sanguinosa, quando i mercenari di Amalric si scontrano con le orde demoniache di Natohk!

Poi, scopre un mistero secolare nell’adattamento di Ombre di ferro sulla luna!

In appendice, un’ampia sezione di contenuti extra inediti in Italia!

Avatar: Posizione di Vantaggio 3

16,00 €

Contiene: Avatar: The High Ground (2022) vol. 3

Il terzo e conclusivo capitolo della trilogia basata su una sceneggiatura di James Cameron!

Abbiamo visto il ritorno degli umani su Pandora e la conseguente mossa di Jake Sully.

Una scelta difficile e pericolosa le cui ripercussioni potrete leggere in questo imperdibile volume!

Teenage Mutant Ninja Turtles Deluxe 2

39,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #13/20, Teenage Mutant Ninja Turtles Micro-Series (2011) #6/8, Teenage Mutant Ninja Turtles Villains Micro-Series (2013) #1/2, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Secret History of the Foot Clan (2012) #1/4

Continua la raccolta in volume delle storie che hanno ridefinito l’universo fumettistico delle TMNT!

Baxter Stockman fa la conoscenza del generale Krang, Shredder imperversa ed entrano in scena Slash e il Fuggitoide.

Mentre approfondiamo la conoscenza con Casey e April, le Tartarughe Ninja vivono la loro prima avventura interdimensionale.

Infine, passato e presente si incontrano in La storia segreta del Clan del Piede!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Dungeons & Dragons 7

Al Limite del Mondo

18,00 €

Contiene: Dungeons & Dragons: At the Spine of the World (2020) #1/4

All’estremo nord dei Forgotten Realms, una notte invernale infinita sta portando una cittadina sull’orlo della follia. Per salvarli, i nostri eroi Runa, Saarvin, Patience, Amos e Belvyre dovranno attraversare la tundra ghiacciata e trovare una cura. Nel loro viaggio troveranno ostacoli ghiacciati e mostri inimmaginabili, in un’avventura firmata dalla scrittrice AJ Mendez e dall’attrice Aimee Garcia (Lucifer) per i disegni di Martin Coccolo (Deadpool).