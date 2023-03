One Piece: Oda rivela quali sviluppi di trama non erano ben pianificati

One Piece si trova nel suo arco narrativo finale e ora tutti gli appassionati sono ancora più curiosi ed entusiasti di scoprire come andrà a finire il manga. Uno degli aspetti che sicuramente incuriosisce tutti i fan di One Piece è scoprire il tanto misterioso e bramato tesoro da tutti i personaggi che Eiichiro Oda ha introdotto nel corso degli anni.

Il manga è in corso da più di 25 anni e le vicende narrate da Oda sono tantissime. Ma come ha fatto il mangaka a gestirle tutte lungo questi anni? Era tutto ben strutturato dall’inizio? Eiichiro Oda aveva programmato ogni passaggio con precisione? Queste sono alcune delle domande che sicuramente tutti i fan si sono chiesti.

Oggi abbiamo il piacere di rispondere a queste domande grazie a una recente dichiarazione che lo stesso Oda ha rilasciato. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda: I usually don't mention this since my fans may be disappointed, but some important plots were not planned well in advance. I think it'd be even more amazing if retconned plots miraculously end up working well.🥰

*Wonder if Shanks appearing in Wano was retconned as well..? pic.twitter.com/sTbsaitGVh — sandman (@sandman_AP) February 28, 2023

Come si può leggere, Oda ha detto che non ne parla spesso di questo in quanto vuole evitare di deludere tutti i fan di One Piece. Tuttavia ha confessato che alcune trame importanti non sono state pianificate con attenzione in precedenza. Ha anche aggiunto che per lui sarebbe ancora più interessante se trame poco curate, funzionassero tramite un espediente narrativo che modifica eventi e situazioni descritte in precedenza e adattarle a nuovi sviluppi della storia.

Nel contenuto riportato ci sono alcuni esempi di trame che inizialmente non erano previste. Possiamo scoprire che Shanks non sarebbe dovuto apparire durante la guerra di Marineford, Ace non doveva essere il figlio di Roger. Nel manga non doveva apparire la cosiddetta Flotta dei Sette in quanto One Piece doveva essere una storia in cui combattere gli Imperatori del Mare e non la Flotta dei Sette.

Per quanto riguarda le Supernove, Oda pensava che nel Nuovo Mondo solo la metà sarebbe sopravvissuta. Per di più tra i pirati che appartengono a questo gruppo, il mangaka non credeva di far diventare Law un personaggio importante. Infatti credeva che lo sarebbe diventato Kidd.

Ma soprattutto l’editor non era d’accordo con il mangaka sull’idea di uccidere Ace durante l’arco di Marineford, anche se alla fine ha prevalso Oda.