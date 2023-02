One Piece: svelato l’andamento cronologico degli editor

One Piece ha raggiunto nel corso degli anni tantissimi traguardi importanti e altrettanti record. Il manga shonen di Eiichiro Oda si trova nel suo arco narrativo conclusivo che condurrà alla conclusione del manga. Nonostante questo il mangaka stesso ha rassicurato tutti i fan durante il Jump Festa di godersi questo viaggio finale, che non si concluderà tanto presto.

Chiaramente tutti sanno che la vita di un mangaka non è assolutamente facile, in quanto caratterizzata da uno stile di vita frenetico e spesso molto pericoloso per la salute dei mangaka. Quindi pensare che un mangaka solo possa lavorare da solo a una serializzazione settimanale sarebbe utopia, per questo ci sono gli assistenti.

Spesso se ne parla troppo poco, ma sono una componente determinante nella realizzazione di una manga e se One Piece è in corso da quasi 26 anni, è anche grazie a questa figura professionale. Recentemente abbiamo riportato alcuni dettagli sul rapporto tra Oda e i suoi assistenti, dai quali pretende massima dedizione e totale disponibilità.

Oggi vogliamo però parlare dell’andamento cronologico degli assistenti che lavorano insieme a Eiichiro Oda. Infatti scopriremo che questi cambiano spesso e Oda non si affida completamente a dei mangaka fissi.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

One Piece editors commonly rotate every 2-3 years. No particular information is known about Anayama or their identity, but they joined Shueisha as an editor last year (much like the previous editor, they like having young editors on the series) pic.twitter.com/rAXyQI26tR

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) February 21, 2023