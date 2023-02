Pokémon: il regista anticipa un cameo imperdibile nella stagione finale di Ash

Come tutti i fan ormai sanno la serie anime Pokémon sta per introdurre un grosso cambiamento, che alcuni fan avranno difficoltà ad accettare. Ma in questo periodo dell’anno si terrà il cosiddetto Pokémon Day e ormai manca davvero poco. Si tratta di un evento che permetterà a tutti gli appassionati di ricevere novità interessanti sul franchise.

In questo momento i fan sono impazienti di scoprire quello che questo evento rivelerà. Si andrà sicuramente dagli aggiornamenti legati al nuovo anime in arrivo, alle uscite dei videogiochi. Ovviamente, i fan sono molto più incuriositi da eventuali aggiornamenti legati all’anime, dato che quest’anno segnerà la fine del lunghissimo viaggio di Ash Ketchum.

A tal proposito oggi abbiamo il piacere di riportare un aggiornamento molto importante. Secondo quanto annunciato dal regista della serie attraverso una nuova intervista, ci sarà un importante e imperdibile cameo che riguarderà Ash nella sua ultima stagione.

L’aggiornamento arriva da Kunihiko Yuyama, il regista veterano dell’anime della serie Pokemon. Di recente, Yuyuma ha parlato con Otomedia delle sue recenti esperienze con il franchise e ha accennato a una piccola anticipazione per Aim to Be a Pokemon Master.

Secondo il regista, l’anime speciale per dire addio ad Ash presenterà “quel Pokemon che tutti vogliono vedere“. Ovviamente non ha specificato di chi si tratterà, ma Yuyama ha sottolineato che i Pokemon si sarebbero presentati nel punto culminante dell’anime. Come sempre succede, questo aggiornamento ha scatenato le opinioni dei fan online.

Per alcuni si tratterà della reunion tra Ash e Ho-Oh. Dopotutto, il leggendario uccello ha preannunciato Ash nel suo viaggio decenni fa. Tuttavia ci sono anche altri Pokemon, come Greninja, Mewtwo e altri, che i fan vorrebbero rivedere.

Per il momento, i fan dovranno aspettare per vedere di cosa tratterà questo cameo. Aim to Be a Pokemon Master va in onda ogni settimana in Giappone e ormai si trova a metà episodi per l’addio al campione del mondo più amato di sempre. Dopotutto, la nuova serie Pokémon farà il suo debutto il 14 aprile con due nuovi protagonisti.

Fonte – Comicbook