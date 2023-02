JOJOLands: il primo capitolo del manga sta superando le aspettative dei fan

JOJOLands, la nona parte del manga di Hirohiko Araki ha finalmente fatto il suo debutto con un nuovo Joestar. In Giappone è uscito il primo capitolo e possiamo riportare che la nuova storia si svolge alle Hawaii e ci presenta a due nuovi personaggi. Questi sono il protagonista Jodio e Dragona Joestar. Già dal suo primo capitolo JOJOLands sta riscuotendo tanto successo e un forte consenso da parte dei fan.

Di fatto nel primo capitolo, tra le novità più rilevanti introdotte, è giusto parlare delle abilità di Jodio e Dragona. I due personaggi mostrano i loro Stand, rispettivamente chiamati November Rain e Smooth Operator. Per quanto riguarda November Rain, questo è diverso da qualsiasi altro Stand visto. Di fatto è privo di mani e caratterizzato dalla parte superiore del corpo umanoide e da quella inferiore simile alle zampre di un ragno.

Forte della capacità di rilasciare quelli che sembrano proiettili mortali che cadono dal cielo, Jodio debutta mostrando già tutto questo sui suoi poteri ai lettori. Per quanto riguarda invece lo Stand di Dragona, questo potrebbe essere molto più particolare. Infatti il suo potere psichico è caratterizzato da una serie di minuscole creature in grado di spostare oggetti lungo una superficie. E intendiamo qualsiasi cosa, persino gli occhi di una persona, come dimostra durante l’aggressione del poliziotto.

Il nuovo capitolo è arrivato su Ultra Jump in Giappone e con il presente articolo abbiamo il piacere di confermare che il primo capitolo del manga sta superando le aspettative dei fan. La pagina Twitter dell’insider EVComedy ha permesso a tutti gli appassionati di scatenarsi e di dire la loro su JOJOLands.

Non ci sono dubbi sul fatto che il primo capitolo sia apprezzato da tutti, soprattutto molti fan si congratulano con il mangaka Araki. Infatti il debutto di JOJOLands è sicuramente ricco di azione in quanto affronta almeno tre tematiche sempre delicate. Queste comprendono aggressione e molestie della polizia e rappresentazione delle persone LGBT+ di colore. Infatti per la prima volta nella serie Jojo, Araki ha introdotto un personaggio transgender, imparentato a Jodio, Dragona Joestar. E voi cosa ne pensate del primo capitolo di JOJOLands?

Fonte – Comicbook