Dragon Ball Super: Goten torna a combattere contro gli androidi

Il prossimo capitolo di Dragon Ball Super farà il suo debutto tra pochi giorni. Recentemente abbiamo riportato le prime anticipazioni del capitolo 90 della serie disegnata da Toyotaro e oggi vogliamo parlare del ritorno in scena di Goten. Il secondo figlio di Goku è pronto per il suo prossimo combattimento contro un Androide!

Dopo tutto quello che è successo con Black Freezer alla fine dell’arco di Granola il Sopravvissuto, il manga sta proseguendo il suo percorso con il nuovo arco intitolato Super Hero. Prende esattamente lo stesso nome del lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero e le vicende saranno ambientate prima rispetto a quelle del film.

I capitoli precedenti mostrato la situazione generale nelle vite degli ora adolescenti Goten e Trunks.

L’ultimo capitolo dell’attuale arco dei supereroi ha mostrato Trunks e Goten agire nei panni di supereroi locali oltre a frequentare il liceo. I primi capitoli hanno consentito al lettore di ambientarsi alle nuove vicende e vedere i due protagonisti affrontare i nemici Androidi creati dal Dr. Hedo.

Ora sembra che un’altra anticipazione al prossimo capitolo della serie vedrà Goten coinvolto nel prossimo scontro contro uno di questi nuovi nemici.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Herms98. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

The bus’s path is blocked by Beta 7! He calls for Goten to come out, since he already knows Goten is Saiyaman. A classmate wonders why all these guys keep coming for Goten, but Goten doesn’t know either: “they’re a real nuisance!” pic.twitter.com/4LY8ELe6nW

