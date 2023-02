Il primo trailer di The Flash riporta in scena il Batman di Micheal Keaton

In occasione del Super Bowl la Warner Bros ha diffuso il primo trailer ufficiale di The Flash, il film diretto da Andy Muschietti che, dopo tanti rinvii, uscirà nelle sale italiane il 14 giugno.

Il trailer del film offre ai fan uno sguardo esteso al prossimo film del DC Universe. Ezra Miller è al centro della scena nel ruolo di Barry Allen, l’eroe eponimo del film. Il trailer mostra, oltre all’incontro tra i Flash di due mondi, anche l’atteso ritorno del Batman di Michael Keaton e una sequenza d’azione con protagonista la Supergirl interpretata da Sasha Calle.

La Warner Bros ha confermato che The Flash racconterà, come lascia intendere questo trailer, una storia di stravolgimenti della linea temporale, ispirata dalla saga a fumetti Flashpoint. La sinossi del film conferma che Barry userà i suoi poteri e il suo legame con la Forza della Velocità per viaggiare indietro nel tempo e impedire la morte di sua madre, mossa che avrà gravi conseguenze nel presente, impattando sugli eventi narrati in Man of Steel rivediamo il villain di quel film, lo Zod interpretato da Michael Shannon). Il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha confermato che The Flash resetterà alcuni aspetti dell’universo cinematografico, aprendo potenzialmente la strada a futuri film nel primo capitolo del franchise cinematografico “Dei e Mostri“.

Oltre a Ezra Miller, i fan del pantheon di supereroi DC sullo schermo possono contare su molti volti familiari. È stato confermato da tempo che Keaton riprenderà il suo ruolo di Bruce Wayne dal fondamentale Batman di Tim Burton del 1989: nel trailer di The Flash lo vediamo recitare la classica battuta “Io sono Batman” e sentiamo nuovamente le note del celebre tema musicale di Danny Elfman. Le indiscrezioni suggeriscono anche che un primo montaggio del film vedeva The Flash e il Batman di Ben Affleck, che compare nel trailer, collaborare per i primi 15 minuti del film, ma al momento non si sa se questo filmato sia stato inserito nel montaggio finale.