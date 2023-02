One-Punch Man: svelata la collaborazione con Overwatch 2

One-Punch Man è tra le serie seinen più seguite e amata di sempre dal pubblico in tutto il mondo. Oggi vogliamo riportare un aggiornamento interessante che attesta la fama del manga scritto da ONE e disegnato da Murata. Pare infatti che One-Punch Man sarà coinvolto in una collaborazione con Overwatch 2.

Blizzard Entertainment ha di fatto rivelato recentemente alcuni dettagli della terza stagione di Overwatch 2. Si tratta di un videogioco sparatutto in prima persona. La nuova stagione include una collaborazione con ONE e la serie anime e manga One-Punch Man di Yūsuke Murata.

La collaborazione inizierà a partire dal 7 marzo e durerà fino al 6 aprile. Finora, Blizzard ha rivelato una skin Doomfist, ma gli sviluppatori promettono più skin, tra cui una skin leggendaria sbloccabile per i personaggi del gioco. Ogni elemento verrà rivelato prima dell’inizio della collaborazione.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale del videogioco, PlayOverwatch. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Earnable Rewards 💪

New Control Map 🧊#OnePunchMan Collab 👊

Seasonal Events 💘#Overwatch2 Season 3 and an all new Battle Pass arrive Feb 7! Free to play for everyone on console & PC. pic.twitter.com/FxiHOk4Lnj — Overwatch (@PlayOverwatch) February 6, 2023

L’annuncio segna la prima importante collaborazione per Overwatch 2. Lo sparatutto PvP ha fatto il suo debutto lo scorso anno ed è giocabile gratuitamente su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S. A differenza del primo capitolo, Overwatch 2 presenta 35 eroi, 4 in più rispetto al primo. Presenterà anche un cambiamento fondamentale, ovvero la riduzione delle dimensioni delle squadre da sei a cinque membri. Questa modifica ha portato alla revisione e modifica di alcuni personaggi.

Per quanto riguarda il manga di One-Punch Man, l’anno scorso si è concluso il lungo arco narrativo, il più lungo della serie, di Garou. Saitama ha potuto affrontare una minaccia che lo ha seriamente messo in difficoltà, nonostante credeva che infondo non avesse cattive intenzioni.

Sul fronte anime invece, la serie è ferma alla seconda stagione. Questa è stata soggetta a forti critiche, in quanto non all’altezza della prima. Il motivo principale è legato allo studio di animazione. Infatti Madhouse ha sviluppato la prima stagione, mentre J.C.Staff si è occupato della seconda. Ora sappiamo che la serie tornerà sul piccolo schermo con una terza stagione ma non sappiamo ancora con quale studio di animazione.

Fonte – Anime News Network