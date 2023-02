One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1074

One Piece tornerà in questo fine settimana con un nuovo capitolo, il 1074, in cui ci saranno alcune novità interessanti. Il viaggio finale dei protagonisti e di Rufy Cappello di Paglia prosegue senza sosta e capitolo dopo capitolo Eiichiro Oda sta introducendo diverse novità portando alla luce tante verità nascoste.

Con il capitolo precedente, il 1073, ha addirittura introdotto uno dei componenti dei cinque astri di saggezza. Ma al centro di questo arco narrativo si trova Vegapunk, non comparso nel capitolo 1073. Al momento si trova con Bonney, la quale si era recata su Egg Head per eliminare lo scienziato e vendicare suo padre, Orso Bartholomew.

Oggi però Abbiamo il piacere di riportare un nuovo aggiornamento legato alle prime anticipazioni del capitolo 1074.

Prima di proseguire avvisiamo i lettori del fatto che ci saranno alcuni spoiler e quindi chi non ha interesse in questo, l’ideale sarebbe non proseguire con la lettura.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1074 BRIEF SPOILER OF ONE PIECE CHAPTER 1074 pic.twitter.com/68LThtCNLr — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) February 6, 2023

Il capitolo 1074 di One piece sarà intitolato “Marchio 3” e il titolo si riferisce alle 50 unità dei nuovi Pacifista, le armi del Governo Mondiale, che Sentomaru invia per aiutare Rufy a lasciare l’isola. Ma non possono farlo perché hanno perso le tracce della persona che ha chiesto il loro aiuto per lasciare Egg Head: Vegapunk.

Infatti Rufy e Zoro restano indietro a combattere mentre gli altri componenti vanno a cercare lo scienziato. L’ultima volta che si è visto, è stato con Bonney, la quale ha trovato una stanza speciale legata alla memoria di suo padre, Orso Bartholomew.

Infatti dopo esserci entrata, si ritrova nel mondo dei ricordi. Qui può vedere i ricordi di suoi padre!

Una delle novità più importanti del capitolo 1074, riguarda un personaggio di cui non si avevano notizie da tempo. Stiamo parlando della principessa Nefertari Bibi. È viva e vegeta ma si trova nelle grinfie di Wapol e Morgans. Quest’ultimo è intenzionato a scrivere un articolo per diffondere come i Cappelli di Paglia abbiano rapito Vegapunk.

Apprendiamo quindi che in seguito all’annunciata morte del padre di Bibi, Cobra, il Re di Alabasta.