One Piece – Netflix: perché l’attore di Rufy non indossa i Sandali?

One Piece ha riscosso tantissimo successo nel corso degli anni e questo è dovuto a come Eiichiro Oda sia riuscito a intrattenere tutti gli appassionati delle avventure di Monkey D. Rufy. L’anno scorso è stato un anno importante in quanto abbiamo visto il nuovo lungometraggio One Piece Film: Red e quest’anno le novità non mancheranno.

Infatti il 2023 sarà l’anno in cui il live-action di Netflix su Cappello di Paglia, e tutti gli altri componenti della ciurma, sarà disponibile alla visione. Al momento non abbiamo abbastanza informazioni circa la data di uscita, ma saremo pronti ad aggiornarvi quindi continuate a seguirci!

Oggi abbiamo il piacere di riportare un aggiornamento in seguito alla pubblicazione della key visual che ha annunciato l’arrivo del live-action quest’anno. Tutti gli appassionati hanno da subito notato un dettagli proprio riguardante il protagonista. Tutti sanno che Rufy indossa un paio di sandali, ma l’attore che interpreta Rufy, indossa un paio di scarpe.

Oggi possiamo riportare il motivo di questa scelta grazie all’aggiornamento che arriva direttamente dall’account Instagram di Emily Rudd, l’attrice che interpreta Nami. L’account Twitter OP_Netflix_Fan ne riporta il contenuto:

Emily Rudd's (Nami) comment on Luffy wearing shoes. pic.twitter.com/kmVmv6f8on — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) February 3, 2023

Come si può vedere la motivazione è legata alla sicurezza di Inaki Godoy e di tutti gli altri attori, in quanto la maggior parte degli stunt, o scene di azione sono fatte dagli attori in persona. Chiaramente per quanto possibile. Spiega chiaramente che tutte le scene che richiedevano più acrobazie, e quindi più pericolose, sono svolte dalle loro controfigure. Quindi il motivo per cui Godoy non indossa i sandali è per la sua sicurezza ed è una motivazione più che giusta e che lascia poco spazio alle critiche.

La serie funge da adattamento live action di One Piece di Eiichiro Oda. È prodotto da Tomorrow Studios e Shueisha, che pubblica anche il manga e il mangaka ha svolto un ruolo centrale. Infatti ha ricoperto il ruolo di produttore esecutivo per la serie insieme al CEO di Tomorrow Studios Adelstein e Becky Clements. Ricordiamo che secondo quanto riferito, la serie inizierà con la saga di East Blue.