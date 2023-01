Attack on Titan: Isayama crede ancora nel suo finale

Attack on Titan si è concluso qualche anno fa ormai, anche se l’anime di MAPPA al momento non ha ancora mostrato la parte finale della storia scritta da Hajime Isayama, ai tempi molto combattuto per quanto riguarda la chiusura di tutte le vicende.

Successivamente alla pubblicazione del capitolo finale il pubblico aveva attaccato aspramente l’autore, discutendo con lui della scarna qualità del finale che non aveva soddisfatto appieno le loro aspettative.

In un primo momento il mangaka si sentì molto male per un lungo periodo di tempo, ma stando alle ultime interviste ormai è soddisfatto del suo operato, così come dichiarato da Comic Book e dal profilo Twitter di “France Inter”. Hajime Isayama è consapevole di aver dato il massimo, e solo per questo va bene così.

All’epoca della sua conclusione in terra nipponica infatti gli appassionati del manga non si sono ritenuti soddisfatti della conclusione, tanto da attaccare verbalmente lo stesso Hajime Isayama tanto idolatrato negli anni antecedenti, quando l’inizio della storia aveva letteralmente travolto tutti nel mondo.

Dopo un periodo abbastanza “disturbato” per l’artista, finalmente quest’ultimo è riuscito a non dare peso alla cosa, dato che, come discusso anche nell’intervista, Isayama ha dato davvero il massimo per la sua storia e anche per questo si ritiene soddisfatto del tutto.

Attack on Titan: Hajime Isayama è soddisfatto del suo finale

Hajime Isayama's interview summary (France Inter) 📻🇫🇷 pic.twitter.com/T0U1uz5tcs — Attack On Fans (@AttackOnFans) January 26, 2023

Anche sotto a questo post possiamo leggere ancora oggi dei commenti discordanti tra loro, dove alcuni elogiano l’operato dell’autore e altri addirittura dicono che il finale ha rovinato la qualità totale del manga. Rammentiamo che i fan dell’anime probabilmente non conoscono la fine e quindi il tutto è ancora da scoprire per alcuni.

Di certo concludere le storie non è mai semplice, sia se si tratta di un racconto breve sia di uno lungo, fino a passare ai film, le serie TV, i fumetti e via discorrendo. Hajime Isayama sicuramente ha fatto un buon lavoro per Attack on Titan e senza ombra di dubbio non possiamo dubitare che non abbia dato il massimo.

Voi cosa ne pensate del finale? Lo avete letto oppure aspettate l’anime MAPPA in uscita a marzo?

