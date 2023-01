Tra le uscite Planet Manga del 26 gennaio 2023 si segnala il finale alternativo di Evangelion raccontato in Neon Genesis Evangelion – Anima 5, oltre ai nuovi volumi di Eyeshield 21 Complete Edition e Eden Ultimate Edition, quest’ultimo in edizione corretta.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 26 gennaio 2023, ricordandovi anche la particolare collaborazione con le figurine Panini per l’iconica variant di Blue Lock.

Le uscite Planet Manga del 26 gennaio 2023

Ichi The Killer 8

7,50 €

Il countdown è iniziato… Ichi ha cominciato a uccidere!

Ma ora che tra i membri del clan Kakihara la pula si è separata dal grano, per il killer dal pianto facile le cose si fanno più dure: prima di ammazzare… dovrà combattere!

Per farlo, però, sarà costretto ad affrontare le sue paure e i suoi ricordi!

Master Keaton 12

14,90 €

Keaton ha risolto con successo miriadi di casi, viaggiato in decine di paesi, conosciuto mille sfaccettature del cuore umano.

Per questo non può sottrarsi alla necessità di risolvere l’enigma più grande: come trovare il proprio posto nel mondo, quando il suo desiderio più grande è sempre stato fare l’archeologo?

Sidooh 11

7,00 €

L’Armata Bianca affila le spade per portare a termine la propria vendetta.

Lo scontro avverrà a Kyoto, città nella quale è giunto anche Rugi oltre a un esercito di ronin a scorta dello shogun Iemochi Tekugawa…

Neon Genesis Evangelion – Anima 5

14,90 €

DAL GENIO DI IKUTO YAMASHITA, DESIGNER DELLA SERIE ANIMATA, UN FINALE ALTERNATIVO RISPETTO A QUELLO RACCONTATO IN THE END OF EVANGELION, IL FILM SU NETFLIX

La sopravvivenza dell’umanità è appesa a un filo e solo Shinji può fermare il ripristino del mondo e la conseguente ripresa del Progetto per il Perfezionamento dell’Uomo.

Per farlo, però, prima dovrà fermare il terrificante Armaros!

Real 8

Manga Graphic Novel 61

7,00 €

Nonostante la sconfitta, i Tigers sono ora più che mai uniti e determinati a dare il meglio di sé.

Anche Hisanobu lentamente torna ad affrontare la riabilitazione e ad accettare la propria condizione.

Real 9

Manga Graphic Novel 71

7,00 €

Hisanobu lentamente torna ad affrontare la riabilitazione e ad accettare la propria condizione.

Spronato dai medici e dagli altri pazienti dell’ospedale comincia a lottare inseguendo la speranza di un domani migliore. Fondamentale per la sua crescita interiore è il confronto con i suoi compagni di riabilitazione, che sconvolgono la sua scala di valori.

Anche per Tomomi è un grande periodo di cambiamenti.

Dopo la depressione causata dalla perdita del lavoro, il ragazzo capisce che il basket è l’unica cosa che ama davvero nella vita e per cui vale la pena di impegnarsi.

Decide così di provare a divenire un giocatore professionista

Vagabond Deluxe 14

7,00 €

Con questo volume, la narrazione subisce un importante stacco narrativo.

L’attenzione di Takehiko Inoue si sposta nello spazio e nel tempo, per cominciare a raccontare la storia di Kojiro Sasaki, un bambino che, diciassette anni prima della battaglia di Sekigahara, viene affidato dai genitori morenti al maestro di spada Jizai Kanemaki perché lo allevi.

La cosa è più ardua del previsto, vista anche l’inesperienza di Jisai che, solo dopo tre anni, si accorge che Kojiro è sordo.

Vagabond Deluxe 15

7,00 €

In questo numero, Jisai decide di accettare l’incarico offertogli dagli abitanti del villaggio.

Giunta la notte, si reca quindi verso l’abitazione di Fudo, seguito a distanza dai contadini.

La paura ancora lo attanaglia, ma la supera definitivamente quando vede la casa di Fudo in fiamme e comprende che Kojiro e Tenki si sono già recati sul posto con lo stesso obiettivo…

Da Takehiko Inoue, il miglior manga di samurai attualmente pubblicato in Italia.

Eden Ultimate Edition 4

24,00 €

NON TUTTO È COME SEMBRA

Elia incontra la misteriosa e potentissima Automater, mentre le strade di Lima si tingono di rosso a causa della guerra tra bande che vede al centro del conflitto Pedro e i suoi uomini.

Ma c’è un piano segreto che in pochi conoscono…

Eyeshield 21 9

Complete Edition

14,90 €

IL TANTO ATTESO SCONTRO TRA I DEIMON DEVIL BATS E GLI OJO WHITE KNIGHTS È INIZIATO

La squadra di Hiruma è passata in vantaggio grazie a un field goal di Musashi.

Ora tocca ai White Knights attaccare, cosa che faranno al massimo delle loro forze, sfruttando non solo la coppia Sakuraba e Takami, ma anche Shin…