Le uscite Panini Comics del 19 gennaio 2023

Tra le uscite targate Panini Comics del 19 gennaio 2023 troviamo il nuovo numero di Rat-Man Gigante, che pur presentando la fine della storia non è l’ultimo numero della serie, oltre alle consuete uscite legate a Star Wars.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 12 gennaio 2023.

Le uscite Panini Comics del 12 gennaio 2023

Rat-Man Gigante 107

4,90 €

Lo sapevate già: è finita.

Questo è l’ultimo numero della storia di RatMan. Grazie, grazie a tutti per la pazienza, è stato un viaggio molto, molto interessante, ora potete tornare alle vostre occupazioni primarie, tipo pulirvi le unghie dei piedi.

Ma non finisce qui, perché – scherzone! – questo non è l’ultimo numero di Rat-Man Gigante.

Quello è il prossimo.

Con una storia quasi leggendaria che pochissimi conoscono.

Il prossimo mese, tutti di nuovo qua.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Star Wars: L’Alta Repubblica 21

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Trail of Shadows (2021) #4

Il tempo è agli sgoccioli per Emerick Caphtor e Sian Holt, se vogliono risolvere il caso che è stato loro affidato.

E proprio quando i sentimenti si mettono di mezzo, un orrore che striscia nelle ombre è pronto a colpire…

Star Wars Classic 12

Ora Tutti Assieme

24,00 €

Contiene: Star Wars (1977) #100/108

Il volume conclusivo della mitica prima serie di Star Wars, un classico senza tempo!

Gli eroi della ribellione dovranno far fronte comune contro un invasore extra galattico.

E poi, il ritorno dell’Eterno Cremisi!

Star Wars The Mandalorian – La Graphic Novel della Stagione 2

9,90 €

Contiene: Star Wars: The Mandalorian – The Graphic Novel of Season 2

Continua il viaggio nella galassia lontana lontana per scoprire le origini del bambino molto speciale chiamato Grogu.

Ma ora che l’Impero è caduto, lo spazio è un posto molto pericoloso, e Mando sarà costretto ad affrontare strane creature, misteriosi Jedi, vecchi amici e il malvagio Moff Gideon, che vuole il piccolo per i suoi sinistri scopi.

La graphic novel della seconda stagione della serie TV Mandalorian, realizzata da un team artistico completamente italiano e adatta a un pubblico di tutte le età.