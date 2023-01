Le uscite DC Panini del 19 gennaio 2023

Gli straordinari Neil Gaiman (Sandman) e Matt Wagner (Batman: Legends of the Dark Knight) raccontano l’incontro fra Morfeo, il Signore dei Sogni, e il vigilante Wesley Dodds!

Cosa unisce Oneiros, il Principe delle Storie, al giustiziere newyorkese noto come Sandman? E come mai Wesley si trova a Fawney Rig, il luogo in cui Morfeo è imprigionato?