Quali sono le scene degli anime più amate dai fan?

Anche se gli anime sono esplosi solamente da alcuni anni in tutto il mondo, compresa l’Italia, il medium ha una storia altamente longeva e con essa sono presenti tanti momenti incredibili ed emozionanti, capaci ancora oggi di coinvolgere e accendere i ricordi e le emozioni più nascoste degli appassionati.

Inevitabilmente con la crescita del medium sono arrivati anche più utenti che hanno cercato di recuperare tutte le opere cult all’interno del panorama anime, accrescendo così anche l’importanza di alcuni prodotti spesso dimenticati o lasciati fuori dalle classifiche dedicate alle storie più amate dal pubblico.

Sicuramente il 2022 ha regalato moltissimo su questo piano e Chainsaw Man e Blue Lock sono solo alcuni dei nomi che accrescono questa ipotesi. Così come ci riporta Comic Book l’utente Twitter Sanji Stars ha posto un quesito al suo pubblico, dove chiede delle opinioni a proposito della loro scena preferita.

Quali sono le scene anime più impresse nella mente e nel cuore dei fan?

Da come potete immaginare le risposte sono state davvero esaustive e varie, e tra le medesime sono apparsi Dragon Ball, One Piece, Naruto, Jujutsu Kaisen, Fullmetal Alchemist, Attack on Titan e davvero tanti altri. Prima di visionare e analizzare qualche tweet vi facciamo anche noi la stessa domanda: quali sono i vostri momenti preferiti degli anime?

“La pura emozione e la recitazione vocale di questa scena mi fanno venire i brividi lungo la schiena. Tutto è perfetto anche prima e dopo questa scena.”

The pure emotion and voice acting of this scene sends shivers down my spine. Even before this and the aftermath is perfect too pic.twitter.com/nHjnqul2A3 — Leozuli Against the World (@Thatleofangirl9) January 9, 2023

gonna be so predictable butpic.twitter.com/D9qZzkIq07 — desirée! (@DANCE0FDRAG0NS) January 8, 2023

“Il combattimento finale tra Kira e Josuke nel PT4 delle bizzarre avventure di JoJo, senza dubbio è uno dei miei momenti preferiti.”



The final fight between Kira and Josuke in PT4 of JoJo’s Bizarre adventure. The “DORA” when crazy diamond counter killer queen is so good😭 pic.twitter.com/ne3qENk2qv — Isaiahwright74 (@isaiahwright74) January 8, 2023

Hands down and nothing will ever come close. pic.twitter.com/1pKA2kTExf — Ronaldo Nwoke (@ronaldo_nwoke) January 8, 2023

Kurapika was always with the shits fr pic.twitter.com/2CnBjJJnCp — I bet you can’t pronounce my name right (@KatianaGeneus) January 8, 2023

Come vedete il panorama è davvero vario e le risposte sono spesso diverse tra loro, anche se tra i classici e i nuovi anime vediamo davvero poco per quanto riguarda la varietà. Alla fine, tranne per qualche eccezione, ancora una volta tra il pubblico fanno breccia le solite storie, anche se molte di queste sono davvero dei capolavori.

D’altronde le sequenze discusse in questo articolo sono molto interessanti e da come potete vedere stiamo comunque parlando dei capisaldi di questo bellissimo medium nato in terra nipponica.

Fonte Comic Book – Twitter