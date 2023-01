Tra le uscite manga Star Comics dell’11 gennaio 2023 si segnala il 16° volumetto di Ariadne in the Blue Sky, che esce anche in un’edizione con omaggio, oltre che al primo numero della nuova edizione di Kamisama Kiss.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics dell’11 gennaio 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche il recente annuncio riguardo l’aumento dei prezzi a partire proprio dall’inizio di quest’anno.

Le uscite manga Star Comics dell’11 gennaio 2023

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 16

KAPPA EXTRA n.280

di Norihiro Yagi

€ 5,90

UNA MAGICA AVVENTURA FANTASY DALL’AUTORE DI “CLAYMORE”

Il viaggio di Lacyl e compagni continua, quand’ecco che, durante un momento di distensione collettiva, Leana scompare all’interno di un bosco. Mentre avanzano nella foresta, sorpresi da un forte temporale, i nostri eroi vengono presi di mira da qualcuno che fa cadere su di loro dei fulmini! Gli autori dell’aggressione, a quanto pare, controllano il tempo meteorologico e appartengono a una razza con cui i nostri non devono assolutamente entrare in contatto…

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 16

CON MINI SHIKISHI IN OMAGGIO

KAPPA EXTRA CON OMAGGIO n.279

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Il volume avrà in allegato uno speciale mini-shikishi in omaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE n. 16

ZERO n.266

di Nisioisin , Oh! Great

€ 6,50

TRATTO DALL’ACCLAMATA SERIE DI LIGHT NOVEL FIRMATE DA NISIOISIN E SUPERBAMENTE DISEGNATO DALL’ABILE MANO DI OH! GREAT!

Ricevuto l’S.O.S. di Hanekawa, Koyomi Araragi si precipita immediatamente sul posto, dove si trova davanti una ragazza con le orecchie da gatto e un’aria familiare. “L’anomalia che ferisce chiunque”, il “gatto disturbatore”, “Black Hanekawa”… Insieme a molteplici nomi e a un gran mal di testa, fa ora la sua comparsa il nemico più potente di tutti! Si alza il sipario sull’ultimo capitolo, “Tsubasa Cat”!

JAGAN n. 14

POINT BREAK n.272

di Kensuke Nishida , Muneyuki Kaneshiro

€ 5,90

FUOCO A VOLONTÀ!

Dopo aver perso il controllo ed essere diventato Yin Jagan, Shintaro Jagasaki riesce a mettere Nomen con le spalle al muro. Chiharu, Airi, Yukimaru, Belle: sono tutti su di giri per il ragazzo che si è fatto carico del destino del mondo diventando un mostro. Ma proprio quando manca solo il colpo finale, ecco che il suo avversario “trascende” ogni cosa… Sparate gli ultimi desideri, sarà un ultimo volume a dir poco sconvolgente!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 17

FAN n.279

di Aka Akasaka

€ 6,50

CHI SI INNAMORA… PERDE!

L’atmosfera ultraromantica della festa della scuola si rivela decisiva, tanto che Shinomiya e Shirogane, dopo essersi rapidamente avvicinati durante le vacanze invernali, cominciano finalmente a frequentarsi! Tuttavia… saranno consapevoli dei passi successivi che devono compiere, ora che sono una coppia a tutti gli effetti?! Nel frattempo, Ishigami è deciso a spingere la senpai Tsubame a dichiararsi… Si alza così il sipario su un nuovo periodo scolastico, in cui ognuno porta nel cuore le proprie aspirazioni!

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 1

di Julietta Suzuki

€ 9,00

Un bel giorno, tornando a casa, Nanami Momozono trova una lettera in cui il padre le dice che è andato via e che è inutile cercarlo. Pochi istanti dopo suonano alla porta alcuni uomini che, a causa di debiti mai pagati, le portano via tutto quello che ha, casa compresa. Ritrovatasi all’improvviso in mezzo a una strada, Nanami non sa proprio che fare, ma in quel momento compare uno strano personaggio che si offre di ospitarla… Peccato che casa sua sia un vecchio e decrepito santuario shintoista e che lui sia… una divinità! La ragazza può restare a vivere lì, ma in cambio dovrà farsi carico del suo lavoro… Per lei inizierà una nuova, bizzarra esistenza sospesa tra due mondi, quello reale e quello degli spiriti!

A grandissima richiesta torna una delle serie per ragazze più amate degli ultimi anni, in una nuova, meravigliosa pubblicazione che riunisce per ogni volume due numeri della vecchia edizione in corposi tomi con sovraccoperta. Assolutamente da non perdere!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

REQUIEM OF THE ROSE KING n. 17

EXPRESS n.270

di Aya Kanno

€ 4,90

UN DESTINO DI ODIO E DI CRUDELTÀ INCOMBE SUL FUTURO INCERTO…

Richard ha ormai perso tutte le persone a lui care, ma c’è ancora una sciagura che lo attende… Scopre infatti una tremenda verità per bocca di sua madre e, seppur sconvolto, si trova costretto a impugnare la spada contro Richmond. Si alza infine il sipario sulla battaglia di Bosworth, che segnerà l’epilogo della storia di Richard e di questa intrigante serie sospesa tra fantasy e atmosfere shakespeareiane!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

VITA DA SLIME n. 19

WONDER n.122

di Fuse , Mitz Vah , Taiki Kawakami

€ 5,90

L’ISEKAI PIÙ AMATO E “GELATINOSO” DEL GIAPPONE!

Le macchinazioni di Kleiman sono state scoperte e ora, combattendo contro Shion, il re demone sta avendo la peggio. Ma proprio nel momento in cui lo scontro sembra volgere a favore di Limur, Kleiman lascia da parte il suo orgoglio e decide di scatenarsi, mostrando la sua vera natura di “Crazy Pierrot”. La fase culminante del Walpurgis è infine arrivata!