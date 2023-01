Star Comics annuncia la nuova edizione di Kamisama Kiss

La casa editrice italiana, Star Comics, ha recentemente annunciato direttamente sulla sua pagina facebook ufficiale la nuova edizione di Kamisama Kiss in tutte le fumetterie italiane. Si tratta di un manga shojo scritto e disegnato da Julietta Suzuki, nonché uno dei più apprezzati degli ultimi anni.

Tornerà quindi in Italia e lo farà con una nuova edizione in 13 volumi e sarà frutto di un a un attento lavoro di selezione e cura dei materiali originali. La traduzione sarà completamente rivista, in modo da renderla il più possibile fedele al testo originale giapponese per permettere al lettore di immergersi nella cultura tradizionale giapponese.

Ogni uscita sarà dotata di sovraccoperta e riunirà due numeri della vecchia edizione, per un totale di quasi 400 pagine per volume.

Riportiamo che Kamisama Kiss farà il suo ritorno in Italia con una nuova edizione con il primo volume disponibile dall’11 gennaio. S,eguendo questo link sarà possibile aggiungerlo alla lista dei desideri direttamente dal sito di Star Comics. In alternativa lo si potrà prenotare da amazon cliccando qui. Il prezzo del primo volume sarà di 9,00€.

Le vicende di Kamisama Kiss ruotano attorno a Nanami, la protagonista principale, che si ritrova improvvisamente senza casa e senza niente altro. Un giorno infatti, quando fa ritorno da scuola, Nanami trova una lettera di suo padre. Le dice che se ne è andato e che è inutile cercarlo. Poco dopo, alcuni uomini suonano alla porta e, a causa dei debiti mai pagati dal padre, le portano via tutto ciò che ha, lasciandola, appunto, senza casa. Inizialmente Nanami viene inevitabilmente colpita da un forte senso di sconforto. Ma successivamente Nanami salva un misterioso viaggiatore di nome Mikage da un cane rabbioso. Questo poi come segno di ringraziamento si offre di ospitarla nella sua abitazione. Tuttavia questa non sarà una casa normale, ma un vecchio santuario shintoista.

Kamisama Kiss presenta un notevole numero di personaggi personaggi interessanti e divertenti che conferiscono gran carattere alla storia. I disegni sono poi delicati ed eleganti e le ambientazioni sovrannaturali portano chi legge in un mondo magico e misterioso.