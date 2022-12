Planet Manga annuncia le versioni natalizie del primo volume di Bleach e di One-Punch Man

Planet Manga ha annunciato sulla sua pagina facebook ufficiale le versioni natalizie del primo volume di Bleach e di One-Punch Man. In occasione delle festività legate a Natale la casa editrice italiana ha pensato a rendere magici i volumi di due manga di spessore. Si tratta per lo più di un consiglio per i regali in vista del 25 dicembre.

Per quanto riguarda il primo volume di One-Punch Man, si tratta di una cover variant con effetto metal. Questa si chiama One-Punch Man Christmas Variant e sarà avvolta per tutti coloro interessati in una bellissima confezione regalo. Sarà disponibile a partire dal 22 dicembre in tutte le fumetterie oppure la si potrà acquistare, al prezzo di 9,40€ seguendo questo link, direttamente dal sito di Planet Manga.

L’altra edizione natalizia che gli appassionati più sfegatati potranno regalare a loro stessi è quella del primo volume di Bleach. Come per One-Punch Man, anche la versione alternativa del manga di Tite Kubo è una variant cover natalizia con effetto metal del primo volume. Infatti si chiama Bleach Christmas Variant e sarà presente già nella sua confezione regalo dal 22 dicembre.

Come per il manga di Yusuke Murata e ONE, anche questa variant di Bleach è possibile acquistarla sul sito della casa editrice italiana, cliccando qui. Il prezzo è lo stesso.

Nonostante il manga di Kubo si sia concluso nel 2016 e l’ultimo volume sia arrivato in Italia nel 2017, per gli appassionati si tratterà sicuramente di un pezzo da collezione da non lasciarsi sfuggire.

Inoltre Planet Manga, pochi giorni, fa ha anche annunciato una special edition riguardante Berserk, rispetto alla quale abbiamo riportato alcuni dettagli. Si tratta del volume 41 del manga di Kentaro Miura e dal 22 dicembre, insieme a One-Punch Man e Bleach, sarà disponibile con una bellissima cover variant e dei regali esclusivi. Coloro intenzionati ad acquistarla troveranno un poster fronte/retro da collezione e un piccolo quadro con una bellissima immagine inedita.

