Tra le uscite targate Panini Comics del 15 dicembre 2022 troviamo un nuovo numero della serie di Leo Ortolani Night-Man, oltre ad una serie di uscite legate al mondo di Star Wars.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 15 dicembre 2022. Vi ricordiamo anche gli annunci effettuati in occasione di Lucca Comics & Games.

Le uscite Panini Comics del 15 dicembre 2022

Night-Man 4

Il Mondo di Rat-Man 16

3,50 €

Quello che succede nel mondo dei sogni resta nel mondo dei sogni.

Ma che cosa succede quando un sogno si avvera? E quando si avvera un incubo?

E dimmi quando, quando, quando, come se fosse una allegra canzone d’amore.

Ecco, ho spoilerato.

Star Wars: L’Alta Repubblica 20

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic – Trail of the Shadows (2021) #3

Il Maestro Jedi Emerick Caphtor e l’investigatrice privata Sian Holt indagano su un misterioso attentato sul Faro Starlight che appare collegato al caso che è stato affidato loro.

Possibile che siano coinvolti i Nihil?

Dottoressa Aphra 4

Il Regno Cremisi

Star Wars Collection

14,00 €

Contiene: Doctor Aphra (2020) #16/20

Aphra e Sana Starros saranno anche scappate dal Vermillion, ma non c’è modo di trovare scampo dall’Alba Cremisi e dalle loro innumerevoli spie! E come se non bastasse, la nostra dottoressa ha anche un altro bel problema: il suo nome è Domina Tagge!

Star Wars – Cacciatori di Taglie 4

Regno Cremisi

Star Wars Collection

14,00 €

Contiene: Bounty Hunters (2020) #18/22

T’onga ha messo insieme la squadra di cacciatori di taglie più letale della galassia – tra di loro Bossk, Zuckuss e Tasu Leech – per una missione speciale:

salvare una ragazzina che potrebbe mettere fine alla guerra fra sindacati criminali che l’Alba Cremisi sta fomentando!

Star Wars Romanzi: Leggende Oscure

22,00 €

Contiene: Star Wars: Dark Legends

Per i lettori più coraggiosi, una serie di spaventose leggende e storie di fantasmi (della Forza) che avrebbero tenuto svegli la notte persino i piccoli Luke e Leia!

Create da George Mann e illustrate da Grant Grifin, queste leggende oscure narrano storie agghiaccianti di pericoli e inganni, di signori oscuri (dei Sith) e demoni, di tradimento e corruzione. Il regalo di Natale perfetto per grandi e piccini!