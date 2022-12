Chainsaw Man annuncia un evento misterioso nel 2023

Chainsaw Man continua a riscuotere un successo schiacciante da quando ha fatto il suo debutto e sicuramente MAPPA non ha deluso le aspettative dei fan. Si può considerare sicuramente il nuovo anime più sanguinoso del 2022, e potrebbe diventare il miglior adattamento anime di quest’anno.

La prima stagione di Chiansaw Man conta 12 episodi e al momento si sta dirigendo verso la conclusone. Per questo molti appassionati si chiedono se il franchise annuncerà presto una seconda stagione. Sebbene non sia confermato il ritorno, pare ci sarà un nuovo misterioso evento per il prossimo anno. Questo potrebbe suggerire che le avventure di Denji sul piccolo schermo avranno un seguito.

La prima stagione di Chainsaw Man è caratterizzata da dodici episodi, e potrebbero sembrare meno rispetto alla maggior parte degli altri adattamenti anime.

Tuttavia c’è un motivo plausibile. Infatti MAPPA ha sfornato un prodotto di altissima puntando molto su animazioni impeccabili.

Al momento, non abbiamo modo di confermare o smentire il prosieguo della serie. Ma filtra ottimismo a questo riguardo in quanto lo studio di animazione stesso ha mostrato il forte desiderio di portare sul piccolo schermo tutte le opere di Tatsuki Fujimoto. Quindi molto probabilmente sarà solo una questione di tempo prima di sentire notizie di Il ritorno di Denji.

L’imminente evento misterioso di Chainsaw Man si svolgerà il 20 maggio 2023. Questa riunirà diversi doppiatori della serie insieme a tutti coloro che hanno contribuito a comporre tutte le 12 ending che differiscono da ogni episodio nel corso della prima stagione dell’anime.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Chainsaw Man. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Chainsaw Man è uno dei principali progetti anime che può aggiudicarsi il titolo come migliore serie anime del 2022. Tuttavia deve scavalcare una grande concorrenza come Spy x Family e Lycoris Recoil.

Con l’arrivo di Katana Man, questa stagione molto probabilmente finirà con la conclusione di questo combattimento. Tutti gli appassionati però possono attendersi molte altre battaglie sanguinose ed eventi sconvolgenti che arriveranno nel futuro dell’anime.

Riguardo il manga, questo si trova nella seconda parte ed è presente un nuovo personaggio. Si tratta di Asa Mitaka e ha stipulato un patto con il Diavolo Guerra.