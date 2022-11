Tra le uscite Marvel targate Panini del 1 dicembre 2022 troviamo Moon Knight: Black, White & Blood, l’antologia a tre colori dedicata al Cavaliere Lunare, e il secondo numero del nuovo corso di Daredevil, oltre che alla raccolta in volume del crossover mutante X of Swords.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 1 dicembre 2022. Vi ricordiamo anche gli annunci effettuati in occasione di Lucca Comics & Games.

Le uscite Marvel Panini del 1 dicembre 2022

Daredevil 2

Devil e i Cavalieri Marvel 133

5,00 €

Contiene: Daredevil (2022) #2

Ecco a voi il 650° numero originale di Daredevil! 48 pagine di emozioni e ricordi, grazie al contributo di autori straordinari!

Con Elektra al suo fianco, Daredevil è ora più audace che mai!

Bonus: una storia inedita di Ann Nocenti!

Moon Knight: Black, White & Blood

Marvel Giants

24,00 €

Contiene: Moon Knight: Black, White & Blood (2022) #1/4

Una nuova, imperdibile antologia in grande formato e in tre colori con protagonista il solo e unico Moon Knight!

Tra passato e futuro, tra sanità e follia, una raccolta di storie brevi oniriche e al tempo stesso ricche di azione, nella miglior tradizione del Pugno di Khonshu.

Un’avventura insieme a Spider-Man, un favore dal Dr. Strange, un incontro tra le varie personalità del Cavaliere Lunare, il Moon Knight del futuro e molto altro ancora!

Il tutto firmato da un team di fumettisti di prima grandezza, da Jonathan Hickman ad Ann Nocenti, da Gerardo Zaffino a Chris Bachalo, da Stefano Raffaele a Dante Bastianoni.

X of Swords

56,00 €

Contiene: X of Swords: Creation (2020) #1, X-Factor (2020) #4, Wolverine (2020) #6/7, X-Force (2019) #13/14, Marauders (2019) #14/15, Hellions (2020) #5/6, New Mutants (2019) #13, Cable (2020) #5/6, Excalibur (2019) #13/15, X-Men (2019) #13/15, X of Swords: Stasis (2020) #1, X of Swords: Destruction (2020) #1

Il primo, grande evento delle serie mutanti di Jonathan Hickman!

Apocalisse ha scoperto un passaggio interdimensionale per Arakko, la misteriosa isola gemella di Krakoa…

Lì dimora un’antica razza di mutanti guerrieri… ma l’incontro tra le due isole sarà tutt’altro che pacifico!

Alcuni dei più grandi autori del momento si radunano per una saga epica e appassionante, fatta di spade, tornei, misteri e intrighi!

Spider-Man Magazine 46

4,90 €

Contiene: un mitico gadget di Spider-Man!

Spider-Man il Giornalino 24

4,90 €

Contiene: una mitica sorpresa di Spider-Man!