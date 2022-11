Tra le uscite DC targate Panini del 17 novembre 2022 si segnala lo speciale che segna l’inizio di Shadow War, il crossover tra Batman, Robin e Deathstroke che porterà dritti a Crisi Oscura sulle Terre Infinite, oltre alla conclusione di Justice League Vs Legione dei Super Eroi. Inizia poi la riproposta in volume del ciclo di Detective Comics di Mariko Tamaki e arriva l’edizione Absolute di All-Star Superman.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 17 novembre 2022. Vi ricordiamo anche gli annunci effettuati in occasione di Lucca Comics & Games.

Le uscite DC Panini del 17 novembre 2022

Justice League Vs Legione dei Super Eroi 3

DC Crossover

5,00 €

Contiene: Justice League vs. the Legion of Super-Heroes (2022) #5/6

Si conclude la miniserie evento che mette insieme la Justice League alla Legione dei Super-Eroi!

Chi sta causando il caos temporale che ha sconvolto entrambi i supergruppi e sta devastando presente e passato?

Qual è il segreto della Lanterna d’Oro? E cosa attende la Legione nel futuro?

Brian M. Bendis chiude l’evento più adrenalinico dell’autunno!

Justice League 30

5,00 €

Contiene: Justice League (2018) #74, Secrets of Sinister House (2019) #1 (V)

Il saluto di Brian M. Bendis alla Justice League!

La Signora del Caos è tornata e solo Black Adam può fermarla…

…peccato che Xanadoth si sia impossessato di lui!

In appendice: una storia della Justice League Dark scritta da Robbie Thompson.

Superman 42

5,00 €

Contiene: Superman: Son of Kal-El (2021) #7/8

L’Ascesa è cominciata e il nuovo Uomo d’Acciaio è sulla linea del fuoco!

Un gigantesco Kaiju emerge dall’oceano ed è diretto verso Metropolis…

…ma sarà un lavoro per Superman o per i Gamorra Corps di Henry Bendix?

Ospite d’onore: Aquaman!

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 2

3,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #2

Batman è costretto a chiedere aiuto a Niles Caulder, il leader della squadra di disadattati nota come Doom Patrol!

Ma mentre si lavora per curare Superman dalle sue bizzarre trasformazioni, una missione secondaria attira l’attenzione del Cavaliere Oscuro…

L’antico diavolo Nezha potrebbe avere a che fare con l’avvelenamento dell’Azzurrone inflitto da Metallo!

Azione, intrighi e ospiti speciali nel secondo capitolo della nuova, bombastica serie di Mark Waid e Dan Mora!

Batman: Killing Time 3

3,00

Contiene: Batman: Killing Time (2022) #3

Lo scrittore Tom King (Strange Adventures) e l’artista David Marquez firmano un nuovo capitolo della spumeggiante miniserie incentrata su una delle più grandi rapine mai architettate a Gotham City!

Catwoman e l’Enigmista sono riusciti a mettere le mani su un oggetto preziosissimo, ma c’è qualcuno che ha intenzione di sottrarglielo.

L’Aiuto, un bizzarro criminale dal passato ignoto, mostrerà a tutti di cosa è capace!

Intanto, uno dei più vecchi nemici dell’Uomo Pipistrello sta per entrare in scena…

Batman Special

Shadow War – Prologo

13,00 €

Contiene: Deathstroke Inc. (2021) #6/7, Batman (2016) #122 (II), Batman (2016) #123 (II), Robin (2021) #12

Preludio a Shadow War, il nuovo evento batmaniano!

Deathstroke è ora a capo di un esercito… ma avrà davvero intenzione di usarlo a scopi benefici?

Quando Ravager affronterà suo padre, i segreti del passato verranno rivelati in maniera esplosiva!

Inoltre, due storie d’appendice che vi mostreranno il primo scontro con Batman e Slade Wilson infettato dalla tossina di Joker!

Batman – Detective Comics 1

Il Quartiere

DC Rebirth Collection

26,00 €

Contiene: Detective Comics (2016) #1034 (I)/1039

La Joker War si è conclusa e il volto di Gotham City è del tutto cambiato.

Il Cavaliere Oscuro ha deciso di trasferirsi in una residenza in centro per stare più vicino alle persone che deve proteggere…

…ma cosa accadrà quando la nuova vicina di Bruce Wayne verrà uccisa e lui diventerà il primo sospettato?

L’inizio del ciclo di storie di Mariko Tamaki e Dan Mora (State: Dark Detective), in un volume perfetto per chi volesse scoprire le più recenti avventure di Batman!

Superman 3

Verità rivelata

DC Rebirth Collection

25,00 €

Contiene: Superman (2018) #16/19, Superman: Heroes (2020) #1, Superman: Villains (2020) #1

La più sconvolgente storia di Superman scritta da Brian M. Bendis!

Per anni Clark Kent ha vissuto due vite separate: quella di eroe e quella di giornalista.

Ma una menzogna mal si sposa con un eroe che celebra la verità e l’onestà, perciò adesso tutto dovrà cambiare!

La storia che ha ridefinito Superman per le nuove generazioni!

All-Star Superman

DC Absolute

45,00 €

Contiene: All Star Superman (2006) #1/12