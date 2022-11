Tra le uscite Marvel targate Panini del 17 novembre 2022 troviamo l’esordio di A.X.E. – Judgment Day, il nuovo evento che coinvolge X-Men, Avengers ed Eterni, oltre alla nuova edizione del Gala Infernale su X-Men 14. Arrivano poi direttamente in volume le nuove serie di Carnage e Ghost Rider e la miniserie Knights of X.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 17 novembre 2022. Vi ricordiamo anche gli annunci effettuati in occasione di Lucca Comics & Games.

A.X.E. 1

Judgment Day

Marvel Miniserie 262

5,00 €

Contiene: Free Comic Book Day: AXE: Judgment Day (2022) #1, AXE: Eve of Judgment (2022) #1

X-Men 14

Gli Incredibili X-Men

6,90 €

Contiene: X-Men: Hellfire Gala (2022) #1

