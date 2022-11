One Piece: il tragico destino di Ohara viene rivelato

One Piece presenta tantissimi misteri ancora da svelare e l’arco narrativo finale ha rivelato una novità importantissima legato all’isola di Ohara. Si tratta del luogo in cui Nico Robin era nata e cresciuta, completamente rasa al suolo da un Buster Call ordinato da Spandine. Ma come mai si è arrivato a tanto?

Il capitolo 1066 di One Piece da’ una risposta chiara sul passato di Ohara, che ha dell’incredibile.

Gli aggiornamenti che seguiranno degli spoiler, dunque l’ideale sarebbe non proseguire per coloro non intenzionati a scoprire in anticipo questa vicenda.

Dopo che uno dei sei satelliti di Vegapunk, Shaka, ferma il Seraphim di Jimbe e raggiunge il gruppo di Sanji e Zoro, chiede a tutti loro se considerano Egg Head l’sola del futuro. A partire da questa domanda parla del Regno Antico esistito circa 9 secoli fa, un posto altamente sviluppato come Egg Head.

Il Regno Antico era strettamente collegato al Secolo del Vuoto ma soprattutto al destino dell’isola di Ohara. Vegapunk dice che molto probabilmente il motivo per cui Ohara sia stata rasa al suolo è aver scoperto dettagli importati sul Regno Antico.

Questi dettagli sono relativi al passato del Regno Antico, una civiltà estremamente avanzata, che ha fronteggiato venti regni alleati. Questo conflitto è finito con la vittoria dei Venti Regni, che hanno dato poi vita al Governo Mondiale. Per eliminare tutte le ideologie di questo Regno, il Governo l’ha completamente cancellato, provocando il cosiddetto Secolo del Vuoto.

Questa era la conclusione raggiunta dagli studi degli archeologi di Ohara. Non ci sono testimonianze o documenti che attestino quanto dice Shaka. Ma lo stesso crede che il fatto che Ohara non esista più, dia molta credibilità a questa teoria.

Nico Robin, vedendo che Vegapunk conosce questa teoria, gli chiede se può avere certezze direttamente dal Governo Mondiale per il quale lavora. Tuttavia lo scienziato non può farlo o altrimenti rischierebbe la vita.

Ed è questa la sorte che ha travolto Ohara, ossia aver scoperto dell’esistenza di questo Regno.

Vegapunk però racconta anche che dopo l’eccidio e la distruzione di Ohara si era recato sul posto. Ormai non c’era nessuna forma di vita e anche l’albero della conoscenza era distrutto.

Tuttavia la cultura e gli studi degli archeologi avevano vinto. Infatti tutti i libri erano stati messi in salvo poco prima che tutti morissero e poi trasportati dai Giganti provenienti da Elbaf, guidati dal loro capitano Saul.