Dragon Ball: il calcio americano si carica con Gogeta

Dragon Ball è uno dei più grandi franchise al mondo e, naturalmente, ha conquistato, e continua a farlo, milioni di fan. Nel corso dei decenni, Goku e Vegeta sono diventati tra i personaggi shonen più iconici di sempre grazie al loro successo. I fan di tutte le età amano il duo rivale al punto da poter ispirare i tifosi di una squadra di calcio a realizzare una coreografia.

Ci stiamo riferendo alle stelle della Major League Soccer che hanno presentato ai loro giocatori una coreografia con protagonista Gogeta, nella partita della Coppa del 2022.

Si è trattato di un modo da parte dei tifosi di festeggiare la conclusione della stagione 2022 della Major League Soccer. E lo hanno fatto con una partita epica. Il Los Angeles Football Club ha affrontato il Philadelphia Union nella partita finale con il supporto di tutti i tifosi. Quindi Gogeta si è presentato al Banc of California Stadium.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale della MLS. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come è possibile vedere, un enorme telo è stato srotolato dietro la porta della LAFC e si trattava proprio di Gogeta. Il team ha utilizzato l’ultima apparizione di Gogeta nel film Dragon Ball Super per scatenare tutti i fan e tifosi della squadra.

E, naturalmente, i tifosi della LAFC erano tutti favorevoli al tributo poiché Gogeta è rappresentato con gli stessi colori della squadra.

Questa è una dimostrazione di Dragon Ball come fenomeno culturale ben radicato in tutto il mondo. Non è un caso che. nonostante siano passati così tanti anni dal suo debutto e ci siano diversi manga recenti molto seguiti, continui a essere così al centro dei suo appassionati.

Di fatto una dimostrazione è Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo lungometraggio che ha debuttato in Italia il 29 novembre. Anche il manga, disegnato da Toyotaro, è ancora in corso e al momento tutti i fan sono curiosi di sapere quando riprenderà con la serializzazione per scoprire i piani di Freezer.