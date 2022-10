Dragon Ball: The Breakers, domani in uscita il gioco

Ormai è giunto l’attesissimo momento per i milioni di fans della saga di Dragon Ball. Ebbene sì, domani, 14 ottobre, uscirà Dragon Ball: The Breakers, l’ultimo video videogame del franchise. Il gioco è sviluppato da Dimps e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, e sarà disponibile da domani per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Per chi ancora non lo conoscesse o non ne avesse sentito parlare, Dragon Ball: The Brakers è il primo gioco d’azione asimmetrico online di Dragon Ball. Ma cosa vuol dire gioco asimmetrico? Vuol dire che il nostro personaggio, e gli altri che collaboreranno con noi, saranno in svantaggio rispetto al nemico che dovremo affrontare.

Il nucleo del gioco infatti consiste nel cooperare con altri sopravvissuti per contrastare un temibile razziatore intenzionato, come sempre, a distruggere la terra e chi vi abita. In questo noi faremo parte di gruppo di superstiti che è stato risucchiato in una frattura temporale. Ci affiancheranno altri sei sopravvissuti e ognuno avrà un compito specifico per arginare la soverchiante potenza del razziatore. Questa entità sarà impersonata di volta in volta dai più temibili avversari della serie Dragon Ball Z, cioè Freezer, Cell e Majin Bu.

Quale sarà dunque il nostro compito? Mediante una macchina del tempo potremo viaggiare attraverso una frattura temporale. Ci troveremo quindi catapultati di volta in volta in scenari in cui eseguire delle missioni e raccogliere delle “chiavi del potere” per riattivare questa macchina per ripartire.

Come dicevamo, per riuscirci, dovremo fare lavoro di squadra. Alcuni sopravvissuti dovranno provare ad contrastare il razziatore per far in modo che non distrugga la macchina del tempo, altri invece dovranno avviarla. Il razziatore dal canto suo è intenzionato ad eliminare i superstiti, distruggere parti della mappa e la stessa macchina del tempo.

Perché acquistare Dragon Ball: The Breakers?

Se siete ancora indecisi sull’acquistare o meno Dragon Ball: The Breakers vi diamo qualche indicazione e consiglio ulteriore per farvi capire se può essere l’acquisto giusto per voi o meno. Partiamo dal presupposto che essendo un prodotto di ultima generazione, ci troveremo di fronte ai più alti livelli in fatto di meccaniche di gioco, grafica e sonoro. Ma se questo aspetto tecnico non dovesse bastarvi, bisognerà entrare nel merito del titolo stesso.

Uno degli aspetti più interessanti di questo gioco, per gli amanti del genere picchiaduro, è costituito dal Dragon Change. Con questo strumento potremo ottenere le abilità e l’aspetto ai più potenti guerrieri della serie Dragon Ball Z. In definitiva sarà anche l’unico modo scontrarsi ad armi pari con la potenza del razziatore e tenerlo impegnato.

Altro aspetto peculiare di Dragon Ball: The Breakers è costituito dalla grandissima personalizzazione che avremo modo di attuare con il nostro personaggio. Questo è senza dubbio uno degli aspetti più interessanti di questo titolo. Il character del nostro protagonista potrà essere personalizzato completamente in ogni suo aspetto. Avremo modo di scegliere il suo aspetto in ogni dettaglio. Ovviamente ci saranno tantissimi potenziamenti, nuove skin e bonus e da sbloccare.

In conclusione, se ancora non foste pienamente convinti dell’acquisto, c’è da fare un’ultima valutazione. Se si è dei veri e propri fan di Dragon Ball, già solo per questo, bisognerebbe acquistare questo titolo, come qualsiasi altro del franchise ispirato alla gloriosa saga ideata Akira Toriyama.