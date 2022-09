Rurouni Kenshin: un nuovo trailer svela novità sul remake animato

Rurouni Kenshin, meglio noto in Italia come Kenshin – Samurai vagabondo, è un manga creato da Nobuhiro Watsuki degli anni 90. Oggi riportiamo che l’evento Aniplex Online Fest 2022 ha rivelato un trailer con novità sullo staff principale per il nuovo progetto animato televisivo.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"Rurouni Kenshin" New TV Anime Remake Trailer Reveal Adaption starts from Manga Volume 1 Air Date: 2023

Studio: Liden Filmspic.twitter.com/f0TVjGqpqw — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) September 24, 2022

Si può notare che si tratta di un remake dell’adattamento animato di Rurouni Kenshin. Il primo adattamento dunque era diretto da Kazuhiro Furuhashi e andò in onda dal 19 gennaio 1996 fino l’8 settembre 1999. La serie è stata prodotta dalla Aniplex e Fuji TV e animata dall’episodio 1 al 66 dalla Gallop, mentre dal 67 in avanti dallo Studio Deen.

Per quanto riguarda il remake invece, l’adattamento inizierà dal primo volume del manga ed è previsto per il 2023.

Hideyo Yamamoto dirigerà l’anime presso Liden Films. Terumi Nishii invece si occuperà del design dei personaggi e Hideyuki Kurata è responsabile della composizione della serie. Yu Takami si occuperà della musica.

Inoltre tra le novità legate all’evento, Aniplex ha rilasciato la prima key visual di Kenshin e Kaoru, visibili di seguito:

La serie di Watsuki narra le vicende legate al protagonista Battsai Himura. Si tratta di uno spietato assassino che a metà 1800 contribuì alla fine dello Shogunato Tokugawa, al potere da oltre 200 anni, e all’avvento del periodo Meiji. In seguito all’insediamento del nuovo governo, Battosai scompare e ritorna con nuovo nome: Kenshin.

Dieci anni più tardi, il samurai vagabondo Kenshin Himura arriva nella nuova capitale Tokyo. Qui capisce che nella nuova era pacifica a nessuno è più consentito portare la spada, nemmeno ai samurai. Però la lama della katana di Kenshin è invertita. Questo a dimostrazione del fatto che l’uomo non ucciderà più, ma proteggerà quante più persone possibile dalle ingiustizie subite. Nel suo viaggio, Kenshin si troverà coinvolto in combattimenti con samurai che non apprezzano il nuovo stile di vita pacifico e incontrerà Kaoru Kamiya, donna dal carattere forte, genuino e indipendente e padrona di una palestra di scherma.